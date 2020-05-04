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فن

حقيقة سرقة فكرة مسلسل النهاية من هذا الفيلم

الإثنين 04/مايو/2020 - 03:32 ص
مسلسل النهاية
مسلسل النهاية
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سعيد فراج
حالة كبيرة من الجدل، أثيرت في الساعات الماضية، بسبب تناقل البعض أخبار عن تشابه مسلسل «النهاية» للفنان يوسف الشريف، مع فيلم قصير باسم «Seam»، بسبب أن كلًا من الفيلم والمسلسل تم تصويرهما في الأردن، وتشابه المركبات الفضائية المستخدمة في التصوير أيضًا. 

وكان عمرو سمير عاطف، رد مسبقًا على تلك الإتهامات، وادعاء البعض أن فكرته مأخوذة من بعض الأفلام الأجنبية، فقال عبر صفحته على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «إيه ده؟ روبوت ؟ يبقى أكيد متاخد من ترمينيتور إيه ده؟ روبوت وعايز يدمر العالم؟ يبقى أكيد متاخد من ويست ورلد، إيه ده ؟ الناس عايزه تدمر الروبوتس؟ يبقى أكيد متاخد من اني ماتريكس». 

مواعيد عرض مسلسل النهاية 
ويعرض المسلسل فى العاشرة والربع (10:15) مساء، أما الإعادة الأولى فستكون: 2:00 صباحًا والإعادة الثانية ستكون الساعة 2:00 مساءً.

ملخص أحداث مسلسل النهاية 
وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.

فريق عمل مسلسل النهاية 
مسلسل "النهاية" بطولة النجم يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي ويشارك فى البطولة كل من عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، محمد لطفي، محمود الليثي، سهر الصايغ وياسمين علي. 
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