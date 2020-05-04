لقطة هزت القلوب.. شاهد كيف التقت مدير مستشفى العجمي بزوجها ونجلها

في لقطة تهز القلوب ، نشرت الدكتورة ميرفت السيد مدير مستشفى العجمى لعزل مصابي كورونا صورة تجمعها مع زوجها ونجلها.

وظهرت في الصورة التي نشرتها عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك، وهي تلتقط صورة سيلفي لهما ولكن يظهر زوجها ونجلها خارج المستشفى وراء القضبان الخاصة بالسور الحديدي للمستشفى .

وعلقت قائلة": بجد مش عارفة أوصف إحساسي.. وأجمل لحظة فعلا لحظة ما بشوفكم.. ربنا يخليك ليه... وتفضل سندى ..أنا فعلا بستقوى بيك".



وأكدت الدكتورة ميرفت السيد أنها متواجدة فى المستشفى منذ 65 يوما منذ بداية انتشار الفيروس، وأنها سوف تستمر فى أداء واجبها الوطنى حتى تنزاح الغمة.



