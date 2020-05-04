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أخبار العالم

الحكومة الأفعانية تفرج عن 98 من سجناء طالبان بسبب كورونا

الإثنين 04/مايو/2020 - 04:17 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلنت السلطات الأفغانية، الإفراج عن 98 من سجناء حركة طالبان، من سجن بول شرقي العاصمة كابول، وذلك ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد. 

ويأتي هذا القرار، عقب توقيع الرئيس الأفغاني أشرف غني على مرسوم في 11 مارس السابق، لإطلاق سراح سجناء حركة طالبان الأفغانية، مع بدء محادثات السلام بين الحركة والحكومة. 

ووفقا لشبكة سي ان ان الأمريكية فإنه تم اختيار السجناء المفرج عنهم طبقا لظروفهم الصحية، وعمرهم ومدة العقوبة المتبقية. 

وأضاف البيان أنه حتى الآن تم الإفراج عن 650 سجينا من طالبان منذ 10 مارس الماضي، وستفرج الحكومة عن 850 آخرين.

وجاء في البيان: "إن حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية ما زالت منفتحة على العمل المشترك المستمر مع طالبان من أجل دفع عملية السلام".



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