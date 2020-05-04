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رياضة

أوناجم: أعتذر لجماهير الزمالك على عدم الظهور بمستوى جيد في بداياتي

الإثنين 04/مايو/2020 - 05:18 ص
محمد اوناجم
محمد اوناجم
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عمرو ابوبكر
تقدم المغربي محمد أوناجم، نجم فريق الكرة بنادي الزمالك، باعتذار لجماهير النادي الأبيض، على عدم ظهوره بمستوى جيد خلال بدايته مع الفريق.

وقال أوناجم في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" لم أكن في فورمة جيدة في بداية مشواري مع الزمالك واعتذار للجماهير على ذلك وأشكرهم على مساندتهم لي المتواصلة".

وشدد أوناجم على تواصله مع جميع لاعبي الزمالك خلال فترة التوقف الرياضي ومع الجهاز الفني للفريق لإبلاغه بتنفيذ التدريبات التأهيلية بالمنزل.

جدير بالذكر أن محمد اوناجم شارك مع الزمالك في 22 مباراة ما بين الدوري ودوري ابطال افريقيا وكأس مصر والسوبر المصري والسوبر الافريقي، احرز خلالها 3 أهداف، ونجح في صناعة 4 أهداف لزملائه. 

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