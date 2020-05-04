وزير الري يجتمع مع وزيرة التعاون الدولى عبر الفيديو كونفرانس.. صور

اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى،وزير الموارد المائية والرى مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى بإستخدام تقنية الفيديو كونفرانس.



حضر الاجتماع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب السيد الوزير والمهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة الرى، والدكتورة ايمان سيد رئيس قطاع التخطيط ،والدكتور ايمن السيد رئيس قطاع الرصد والاتصالات والمعلومات، والمهندس أشرف حبيشى رئيس قطاع الخزانات .



وذلك لمناقشة خطط الوزارة لمجابهة التغيرات المناخية وكذلك المشروعات القومية الكبرى التى تقوم الوزارة بتنفيذها خلال الفترة الحالية والخطط المستقبلية للوزارة.