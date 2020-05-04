ممنوع الموبايل والساعات.. إجراءات جديدة من مدير عزل العلمين لحماية الأطباء من كورونا

أكد الدكتور محمد ظريف مدير مستشفي العزل بمدينة العلمين انه تم دراسة كافة السلبيات التي حدثت في مستشفيات العزل علي مستوي مصر حتي يمكن تلافيها فور اعلان تحويل مستشفي العلمين الي لمستشفي عزل في 23 أبريل.





وأوضح أنه تم تحديد مسارات محددة بالمستشفي للمرضي وأخري للأطقم الطبية للعمل علي منع حدوث عدوي مع القيام بالرش الدوري لممرات وغرف المستشفى.





وأضاف أنه يتم أيضا تحديد اطقم طبية بالمستشفي للتعامل مع المرض بالاضافة الي اطقم طبية مخصصة للكشف بشكل يومي علي الاطقم الطبية بالمستشفي للتأكد من عدم إصابة اي شخص منهم بفيروس كورونا .





وقال انه يتم أيضا تعقيم أي مكان يتردد عليه احد المرضي مع رش وتطهير المستشفي من الخارج أيضا.



