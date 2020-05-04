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أخبار العالم

البرتغال تبدأ فتح المحال التجارية عقب شهر ونصف من الإغلاق

الإثنين 04/مايو/2020 - 05:38 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
قررت الحكومة البرتغالية، اليوم الإثنين، فتح المحال التجارية، عقب إغلاقها لمدة شهر ونصف بسبب فيروس كورونا المستجد. 

وكشفت وكالة رويترز للانباء، اليوم الإثنين، عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى أكثر من 3.5 مليون شخص، حيث اقتربت الوفيات من تسجيل ربع مليون وفاة حول العالم. 

وسجل العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية، أكثر من 84 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الاصابات إلى أكثر من 3.5 مليون إصابة. 

وتوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حواره مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا المستجد بحلول نهاية العالم الجاري 2020. 

وقال ترامب في حواره: "نحن واثقون جدا من أننا سنحصل على لقاح في نهاية العام، بحلول نهاية العام". 
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