الربان وسام هركي يكتب: النقل البحري والاقتصاد العالمي ‎





‎النقل البحري هو منقظ الحياة علي الكرة الأرضية لان معظم البضائع المصدره عالميًا تحملها و تنقلها السفن التجارية من دولة لاخري دون توقف و حتي اثناء ايامنا العصيبه الحالية.





‎ وأدى غلق المعابر الجوية الدولية علي مستوي العالم بالتدريج الي عدم عمل الاستبدال الروتيني للعمالين بالبحر من ربابنه و ضباط و مهندسيين و بحاره فقبل الوضع الحالي ،ان اراد اي شخص يعمل بالمجال البحري في الالتحاق بسفينه ما ، فعليه السفر بالطيران للدوله المتواجد بها السفينه و بعد اتمام التحاقه و توليه مسؤلياته فيتم نزول الشخص الذي انهي مدتة عمله و يتجه للمطار حتي يصل لبلده .





‎رجال البحر يعملون علي مدار الساعه في الشهور الماضية تحت ضغوط لا يعلمها سوي العامليين بالبحر ، اضافتًا للضغوط النفسيه الناتجه عن بعدهم من زويهم خلال هذه الازمه و نتيجه لأغلاق الطيران الجوي بين الدول فأدي بالتالي الي زياده فترة عمل العاملين بالبحر مما سينتج عنه اجهاد نفسي و بدني و الذي سيؤدي بالتدريج للنتائج الاتيه:

‎١) انحدار المستوي التشغيلي و السلامه علي متن للسفن.

‎٢) الحوادث البشرية علي متن السفن.

‎٣) حوادث السفن التي ستؤدي بالتدريج الي تأثر الاقتصاد العالمي.





‎استنتاجًا لما سبق فأن سلامة النقل البحري (العنصر البشري) يأثر بالتدريج علي الاقتصاد العالمي فإلي متي الانتظار؟؟



