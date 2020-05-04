الربان وسام هركي يكتب: النقل البحري والاقتصاد العالمي ‎

النقل البحري هو منقظ الحياة علي الكرة الأرضية لان معظم البضائع المصدره عالميًا تحملها و تنقلها السفن التجارية من دولة لاخري دون توقف و حتي اثناء ايامنا العصيبه الحالية.
وأدى غلق المعابر الجوية الدولية علي مستوي العالم بالتدريج الي عدم عمل الاستبدال الروتيني للعمالين بالبحر من ربابنه و ضباط و مهندسيين و بحاره فقبل الوضع الحالي ،ان اراد اي شخص يعمل بالمجال البحري في الالتحاق بسفينه ما ، فعليه السفر بالطيران للدوله المتواجد بها السفينه و بعد اتمام التحاقه و توليه مسؤلياته فيتم نزول الشخص الذي انهي مدتة عمله و يتجه للمطار حتي يصل لبلده .
رجال البحر يعملون علي مدار الساعه في الشهور الماضية تحت ضغوط لا يعلمها سوي العامليين بالبحر ، اضافتًا للضغوط النفسيه الناتجه عن بعدهم من زويهم خلال هذه الازمه و نتيجه لأغلاق الطيران الجوي بين الدول فأدي بالتالي الي زياده فترة عمل العاملين بالبحر مما سينتج عنه اجهاد نفسي و بدني و الذي سيؤدي بالتدريج للنتائج الاتيه:
١) انحدار المستوي التشغيلي و السلامه علي متن للسفن.
٢) الحوادث البشرية علي متن السفن.
٣) حوادث السفن التي ستؤدي بالتدريج الي تأثر الاقتصاد العالمي.
استنتاجًا لما سبق فأن سلامة النقل البحري (العنصر البشري) يأثر بالتدريج علي الاقتصاد العالمي فإلي متي الانتظار؟؟
و بناءًا علي ما سبق ، اناشد دولة رئيس الوزراء في تبني فتح هذا الشأن دوليًا من خلال وزاره الخارجية و وزاره النقل البحري و تنسيقًا مع الامم المتحده و المنظمه البحرية الدولية حتي يتم فتح الطيران الدولي عالميًا خصيصًا وحتي يتم عمل الاستبدال الروتيني للعماله بالبحر و لتجنب زيادة تأثر الاقتصاد المصري و العالمي.