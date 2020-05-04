مسئول ألماني يحذر من عشرات الفيروسات المماثلة لكورونا قريبا





علماء الأوبئة في منظمة الصحة العالمية حذروا عام 2018 من "مرض x" غير معروف، ناجم عن فيروس ينقله الحيوان يظهر في مكان ما على الكوكب. قال وزير التنمية الألماني، غيرد مولر، إ





وأكد أن الأمراض الحيوانية هي منشأ للفيروسات وتنتقل إلى البشر، مضيفا أن هذه الفيروسات قد تمثل تهديدا كبيرا إذا لم نعيد التفكير في السياسة الصحية العالمية، فقد تلاحقنا الأوبئة، بحسب روسيا اليوم.





وفي مقال نشره موقع "دير شبيغل" أمس الأحد أشار الوزير إلى أن الخبراء وصفوا الفيروس بأنه ينتشر بسرعة، ويسافر إلى العديد من البلدان، ولا يوجد له علاج و ستكون معدل وفياته أعلى من الإنفلونزا وسيهز الأسواق المالية".





وتابع أنه على الرغم من هذا التحذير، فوجئ العالم بالوباء الحالي الذي استعمر البشر كضيف جديد.





وأوضح أن أكثر من نصف جميع مسببات الأمراض المعروفة لدى البشر هي حيوانية المنشأ والتي يمكن نقلها بشكل متبادل بين الحيوانات والبشر.





ويتوقع الخبراء أن تحدث مثل هذه الأوبئة بشكل متكرر أكثر في المستقبل وستندلع على فترات أقصر ، حيث أن الاتجاهات السائدة في عصرنا، العولمة والتحضر وانخفاض التنوع البيولوجي والنمو السكاني وتغير المناخ، تعزز هذه الأمراض المعدية.





ونوه إلى أن العالم أصبح أصغر فأصغر من خلال السفر جوا وحركة نقل البضائع وهذا أيضا يجعل المسافات قصيرة بالنسبة للفيروسات شديدة العدوى.





وكشف في مقاله أن علماء الفيروسات تحدثوا عن حوالي 40 فيروسا حيوانيا آخر، مع توقع إمكانية حدوث جائحة من فئة فيروس كورونا المستجد



