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أخبار العالم

ألمانيا تعلن تسجيل 679 إصابة جديدة بكورونا و43 وفاة

الإثنين 04/مايو/2020 - 06:38 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت ألمانيا، اليوم الإثنين، تسجيل 679 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الاصابات إلى 163 ألف و175 إصابة. 

كما ذكرت السلطات الألمانية إنها سجلت 43 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6692 وفاة. 

ودعا المستشار الألماني السابق، ديرهارد شرودر، الاتحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، مشيرا إلى أهمية التعاون بين أوروبا وموسكو خاصة بعد ظهور أزمة وباء كورونا في العالم.

وفي مقابلة خاصة مع مجلة "Tagesspiegel"، قال شرودر إن "روسيا مستعدة للتعاون مع ألمانيا بالرغم من التاريخ والماضي الدموي بين البلدين".

وتابع شرودر قائلا: "في الحقيقة تطبيق العقوبات ضد روسيا من قبل ألمانيا هي تثير النزاع معها، واليوم مع أزمة فيروس كورونا الذي ضرب الاقتصاد العالمي نحن بحاجة إلى تضامن وتعاون الجميع لذلك يجب رفع العقوبات عن روسيا التي لا جدوى لها"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.
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