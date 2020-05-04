AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

صناع السيارات فى أمريكا يستعدون لعودة إنتاجهم من جديد

الإثنين 04/مايو/2020 - 09:35 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

أغلقت شركات السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية، أبواب مصانعها وتوقفها عن الإنتاج منذ اشهر بسبب انتشار الوباء العالمي الجديد فيروس كورونا كوفيد-19 ، مثل شركة جنرال موتورز وفورد وفيات كرايسلر .

ولكن بعد استعداد معظم دول العالم فى التعايش مع هذا الوباء العالمى الجديد ، فقد أفادت تقارير صحفية بأن شركات السيارات الأمريكية الثلاث الكبرى لديها خطة لاستعادة الإنتاج وتشغيله مرة أخرى خلال الأسابيع القليلة القادمة .

اقرا ايضا :

تفاصيل أكثر سيارة مستعملة محبوبة في مصر لقبها التجار بالكريستالة.. صور

نيسان صني 2020 nissan sunny تعود في مصر بنسخة مانيوال وسعر تنافسي .. صور

الصين تطرح نسخة رياضية من تويوتا كورولا toyota corolla 2021 .. صور

وأشارت “وول ستريت جورنال” إلى أن جنرال موتورز وفورد وفيات كرايسلر يخططون لإعادة الإنتاج في 18 مايو، مؤكدة أن المديرين التنفيذيين قد وافقوا مؤقتًا على الجدول الزمني بعد محادثات أجريت مع قادة اتحاد عمال السيارات.

ولكن جنرال موتورز لم تؤكد بعد تاريخ البدء من جديد ولم تعلن أي خبر يخص ذلك بشكل رسمي، في حين أن هيئة السلوك المالي بالولايات المتحدة قد أعلنت أنها تعيد تقييم خطط استئناف الإنتاج في أمريكا الشمالية، وستفصح عن مواعيد إعادة التشغيل الجديدة في الوقت المناسب.

وقالت شركة فورد في هذا الشأن أنهم مستمرون في تقييم ظروف الصحة العامة بالبلاد والمبادئ التوجيهية الحكومية، إلى جانب تقييم استعداد الموردين لتحديد الوقت المناسب لاستئناف الإنتاج.

والجدير بالذكر أن فولكس واجن أعلنت عن استئناف الإنتاج في ألمانيا هذا الأسبوع، وستستأنف لاند روفر أيضًا إنتاجها في المملكة المتحدة بدءًا من 18 مايو القادم، بينما تخطط تيسلا لاستئناف الإنتاج في مصنعها في فريمونت بكاليفورنيا في 4 مايو.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار السيارات اليابانية في مصر .. صور

بسبب كورونا.. 3 شركات عالمية للسيارات تطالب موظفيها بالتزام البيت

لامبورجيني توقف نشاطها بسبب كورونا

بناء على تعليمات ترامب.. جنرال موتورز تصنع 200 ألف جهاز تنفس صناعي

شاهد.. تسيلا تنتج أجهزة التنفس الصناعى بأجزاء سياراتها.. فيديو

تويوتا تنضم إلى جي إم في تعليق إنتاج السيارات بالبرازيل حتى يونيو

ترشيحاتنا

بنوك الطعام الأمريكية تفتح أبوابها للجائعين والأسر المحتاجة

أحدث اختبارين لاكتشاف فيروس كورونا في 24 ساعة.. صور

تداول أسئلة وإجابات أحياء أولى ثانوي عبر فيس بوك.. ووزير التعليم: سنعاقب الغشاشين

فى غمضة عين .. حيلة سريعه تخلصك من النمل فورا

مسئول ألماني يحذر من عشرات الفيروسات المماثلة لكورونا قريبا

بعد إعلان زواجه من ياسمين عبد العزيز.. قصة حب فاشلة كانت سببا في نجاح العوضي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض تشبه الكورونا.. علامات تنذر بالإصابة بسرطان الغدة الدرقية

جروها وقتلوها ثم أخفوها.. جثة امرأة تكشف جريمة 4 نساء

الأغرب.. منزل مهجور في السعودية يتحول إلى لوحة فنية.. صور