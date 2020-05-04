صناع السيارات فى أمريكا يستعدون لعودة إنتاجهم من جديد

أغلقت شركات السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية، أبواب مصانعها وتوقفها عن الإنتاج منذ اشهر بسبب انتشار الوباء العالمي الجديد فيروس كورونا كوفيد-19 ، مثل شركة جنرال موتورز وفورد وفيات كرايسلر .

ولكن بعد استعداد معظم دول العالم فى التعايش مع هذا الوباء العالمى الجديد ، فقد أفادت تقارير صحفية بأن شركات السيارات الأمريكية الثلاث الكبرى لديها خطة لاستعادة الإنتاج وتشغيله مرة أخرى خلال الأسابيع القليلة القادمة .

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وأشارت “وول ستريت جورنال” إلى أن جنرال موتورز وفورد وفيات كرايسلر يخططون لإعادة الإنتاج في 18 مايو، مؤكدة أن المديرين التنفيذيين قد وافقوا مؤقتًا على الجدول الزمني بعد محادثات أجريت مع قادة اتحاد عمال السيارات.

ولكن جنرال موتورز لم تؤكد بعد تاريخ البدء من جديد ولم تعلن أي خبر يخص ذلك بشكل رسمي، في حين أن هيئة السلوك المالي بالولايات المتحدة قد أعلنت أنها تعيد تقييم خطط استئناف الإنتاج في أمريكا الشمالية، وستفصح عن مواعيد إعادة التشغيل الجديدة في الوقت المناسب.

وقالت شركة فورد في هذا الشأن أنهم مستمرون في تقييم ظروف الصحة العامة بالبلاد والمبادئ التوجيهية الحكومية، إلى جانب تقييم استعداد الموردين لتحديد الوقت المناسب لاستئناف الإنتاج.

والجدير بالذكر أن فولكس واجن أعلنت عن استئناف الإنتاج في ألمانيا هذا الأسبوع، وستستأنف لاند روفر أيضًا إنتاجها في المملكة المتحدة بدءًا من 18 مايو القادم، بينما تخطط تيسلا لاستئناف الإنتاج في مصنعها في فريمونت بكاليفورنيا في 4 مايو.