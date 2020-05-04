أخبار العلوم والتكنولوجيا.. تيليجرام يتخطى نصف مليار تحميل.. هواوي تصدر تحديثات الأمان لـ أبريل

قال مسئولون بتطبيق Tokopedia، أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في إندونيسيا، إنهم يقومون بالتحقيق في واقعة تسريب بيانات شخصية لملايين المستخدمين على الإنترنت.

يعانى البعض بسبب عدم استطاعتهم الذهاب إلى صالات الألعاب الرياضية أو الجيم بعد تفشى فيروس كورونا، وتزايد إجراءات الحجر المنزلى والتباعد الاجتماعى، ويجد كثيرون أنفسهم عالقين في المنازل، مع استمرار زيادة أوزانهم.





تعاونت شركة سامسونج الكورية الجنوبية مع شركة AMD الأمريكية المصنعة لمعالجات أجهزة الكمبيوتر لإصدار هواتف بتقنيات عالية في العام القادم 2021.





ظهرت تسريبات جديدة لهاتف LG Velvet القادم والذى ستطلقه شركة LG في 7 مايو الجارى على أن يكون يتم إصداره في الأسواق يوم 15 مايو.





بعد إثارة هاتف Samsung Galaxy Fold للجدل العام الماضى، بسبب سعره المرتفع من المتوقع أن تصدر شركة سامسونج هاتف Samsung Galaxy Fold 2 القابل للطي تزامنا مع سلسلة هواتف Samsung Galaxy Note 20 في شهر يوليو أو أغسطس وذلك قبل إصدار هواتف iPhone 12 من شركة آبل.





قامت ثلاث شركات اتصالات كبرى في الولايات المتحدة بعقد شراكة من أجل التبرع بشواحن مجانية لمصابى فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد.

جوجل تتيح للاعبي منصة Stadia التواصل عن طريق الشات كشفت تسريبات عن قيام شركة جوجل بتطوير منصة Google Stadia أو جوجل ستاديا للألعاب بحيث تمكن المستخدمين من التواصل عن طريق المراسلة.

