أخبار العلوم والتكنولوجيا.. تيليجرام يتخطى نصف مليار تحميل.. هواوي تصدر تحديثات الأمان لـ أبريل

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، أبرز الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير المهمة عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:
أعلنت شركة "إنتل" الأمريكية عملاق صناعة الرقائق الإلكترونية أنها تنوى شراء شركة موفيت Moovit لتنفيذ خطة الدمج والإستحواذ الكبيرة فى عالم النقل الذكي، ومن المتوقع أن تنهى الصفقة في الأيام المقبلة بقيمة مليار دولار.
وصل تطبيق الرسائل Telegram تيليجرام إلى أكثر من نصف مليار تحميل على متجر تطبيقات جوجل Google Play Store.
فى ظل ارتفاع أعداد المصابين داخل قوات الجيش في عدد كبير من الدول الأوروبية، قام الجيش السويسرى بإجراء اختبارات نهائية لاعتماد تطبيق يعمل بتقنية Bluetooth على الجنود في وحدات الجيش للكشف عن المصابين بفيروس كورونا .
قامت شركة هواوى الصينية بإصدار تحديث شهر إبريل لعدد من هواتفها، والمتعلق بتحديثات الأمان العامة وتحسين الأداء لهذه الهواتف.
قال مسئولون بتطبيق Tokopedia، أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في إندونيسيا، إنهم يقومون بالتحقيق في واقعة تسريب بيانات شخصية لملايين المستخدمين على الإنترنت.
يعانى البعض بسبب عدم استطاعتهم الذهاب إلى صالات الألعاب الرياضية أو الجيم بعد تفشى فيروس كورونا، وتزايد إجراءات الحجر المنزلى والتباعد الاجتماعى، ويجد كثيرون أنفسهم عالقين في المنازل، مع استمرار زيادة أوزانهم.
تعاونت شركة سامسونج الكورية الجنوبية مع شركة AMD الأمريكية المصنعة لمعالجات أجهزة الكمبيوتر لإصدار هواتف بتقنيات عالية في العام القادم 2021.
ظهرت تسريبات جديدة لهاتف LG Velvet القادم والذى ستطلقه شركة LG في 7 مايو الجارى على أن يكون يتم إصداره في الأسواق يوم 15 مايو.
بطارية 7000 مللي أمبير وكاميرا تدور في جميع الاتجاهات.. سامسونج Galaxy Fold 2 هاتف خارق للعادة .. شاهد
بعد إثارة هاتف Samsung Galaxy Fold للجدل العام الماضى، بسبب سعره المرتفع من المتوقع أن تصدر شركة سامسونج هاتف Samsung Galaxy Fold 2 القابل للطي تزامنا مع سلسلة هواتف Samsung Galaxy Note 20 في شهر يوليو أو أغسطس وذلك قبل إصدار هواتف iPhone 12 من شركة آبل.
قامت ثلاث شركات اتصالات كبرى في الولايات المتحدة بعقد شراكة من أجل التبرع بشواحن مجانية لمصابى فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد.
كشفت تسريبات عن قيام شركة جوجل بتطوير منصة Google Stadia أو جوجل ستاديا للألعاب بحيث تمكن المستخدمين من التواصل عن طريق المراسلة.
انتشر فى الساعات القليلة الماضية على منصات السوشيال ميديا صورة للفنانة ياسمين صبري بمسلسلها الجديد "فرصة ثانية"، والتى قام بتنفيذها حبيبها الذى يقوم بدوره الفنان أحمد مجدي ضمن حلقات المسلسل، تعبيرًا عن حبه لها، الأمر الذى نال إعجاب الكثيرين وطالبوا بمعرفة كيفية عمل مثل هذه الصورة.