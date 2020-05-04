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فن

أحمد فهمي مطلوب على جوجل بعد حلقة اغلب السقا

الإثنين 04/مايو/2020 - 07:34 ص
أحمد فهمي
أحمد فهمي
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سعيد فراج
تصدر الفنان أحمد فهمي، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، بعد ساعات من حلقته أمس الأحد مع الفنان أحمد السقا، في برنامج «اغلب السقا» المذاع عبر قناة mbc الفضائية. 

واستضاف النجم أحمد السقا في حلقة اليوم من برنامجه أغلب السقا، الفنان أحمد فهمي، وفي فقرة الرماية الأخيرة فاز فهمي، ليحصل على مبلغ 100 ألف جنيه جائزة وتبرع بها لجمعية رسالة، وبذلك يكون أول الضيوف منذ بداية رمضان الذي يحقق الفوز على السقا في البرنامج.

برنامج "اغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم.

وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في كثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية، إضافة إلى ذلك يوجد مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.

يُعرض برنامج "اغلب السقا" على MBC مصر يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 12:00 منتصف الليل.
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