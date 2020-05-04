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فن

أخبار الفن.. تطورات الحالة الصحية لـ محمد التاجي.. صورة جديدة تفضح فبركة رامز مجنون رسمي.. حقيقة سرقة فكرة مسلسل النهاية

الإثنين 04/مايو/2020 - 07:37 ص
أخبار الفن
أخبار الفن
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

حالة كبيرة من الجدل، أثيرت حول الفنان محمد التاجي، خلال اليومين الماضيين، بعد تدهور حالته الصحية، ونقله إلى مستشفى عين شمس التخصصي، وظهوره على سرير المستشفى، ووجه مربط، وموصل بأجهزة. 

حالة كبيرة من الجدل، أثيرت في الساعات الماضية، بسبب تناقل البعض أخبار عن تشابه مسلسل «النهاية» للفنان يوسف الشريف، مع فيلم قصير باسم «Seam»، بسبب أن كلًا من الفيلم والمسلسل تم تصويرهما في الأردن، وتشابه المركبات الفضائية المستخدمة في التصوير أيضًا. 

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

حالة كبيرة من الجدل، تثار بين الحين والآخر حول حقيقة فبركة برنامج المقالب «رامز مجنون رسمي» للفنان رامز جلال، وبرامجه بشكل عام من هذه النوعية، فتارة تظهر أدلة تشكك في هذا، وتارة يخرج عدد من الفنانين يؤكدون الفبركة، وآخرون ينفون. 

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