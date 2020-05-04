أخبار الفن.. تطورات الحالة الصحية لـ محمد التاجي.. صورة جديدة تفضح فبركة رامز مجنون رسمي.. حقيقة سرقة فكرة مسلسل النهاية

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

حالة كبيرة من الجدل، أثيرت حول الفنان محمد التاجي، خلال اليومين الماضيين، بعد تدهور حالته الصحية، ونقله إلى مستشفى عين شمس التخصصي، وظهوره على سرير المستشفى، ووجه مربط، وموصل بأجهزة.



