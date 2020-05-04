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أخبار العالم

أول دولتين في العالم يخططان لفتح الطيران بينهما

الإثنين 04/مايو/2020 - 07:50 ص
صدى البلد
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شريف سيد
قد ينتظر العالم بعض الوقت، من اجل عودة السياحة والسفر مرة أخرى، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، إلا أن بعض الدول تحاول إعادة الحياة مرة أخرى. 

يناقش سياسيون من أستراليا ونيوزيلندا إمكانية فتح الحدود لبعضهم البعض ، وإنشاء ممر سفر - أو "فقاعة سفر" - بين البلدين، وفق ما نقلته شبكة سي إن إن الأمريكية. 

يأتي ذلك ، عقب إغلاق البلدان حدودهما بالكامل أمام السائحين بسبب فيروس كورونا المستجد في مارس الماضي، وهو ما يعد ضربة قوية ضد صناعة السياحة في الدولتين. 

ومع سيطرة كلا الدولتين على تفشي فيروس كورونا المستجد، تناقش الدولتان الأن إمكانية فتح الطيران بينهما. 

من غير الواضح متى يمكن أن تصبح هذه "الإتفاقية" حقيقة، حيث لا تزال الدولتان تفرضان قيودًا على السفر المحلي في الوقت الحالي، ويخضع جميع الوافدين الدوليين لحجر صحي مدته 14 يومًا.

يقول خبراء صناعة السفر إن شهر أغسطس هو الوقت الذي من المحتمل أن يتم فيه تشغيل الممر، ربما في الوقت المناسب لموسم التزلج في نيوزيلندا والعطلات المدرسية في سبتمبر.



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