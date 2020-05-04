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أخبار البلد

أهم الأخبار ليلا.. اغتصاب وقتل طفل في مسجد بالعراق.. والصحة: سنتعايش مع كورونا مثل دول العالم

الإثنين 04/مايو/2020 - 07:56 ص
أهم الاخبار
أهم الاخبار
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فريق صدى البلد
نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي : 

التزموا بعدم الاختلاط.. الصحة: مصر ستتعايش مع كورونا مثل دول العالم.. شاهد
قال الدكتور خالد مجاهد ، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن دول العالم ومنها مصر بدأت تتعايش مع فيروس كورونا المستجد، مناشدا المواطنين الاهتمام بالإجراءات الوقائية من أجل الحفاظ على المجتمع بشكل عام.

الجيش فرض سيطرة كاملة على أراضي سيناء، وهزمنا الإرهاب بدعم أهالي سيناء معلوماتيًا ومعنويًا.. تصريحات خرج بها العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي وجعلت الجميع يشعر بالفخر والأمن والأمان.

قام لصوص بسرقة اموال المعاشات بمكتب بريد مغاغة شمال المنيا بعدما قاموا بتحطيم الحائط الخلفي لمبنى التأمينات وتهشيم الخزينة واستولوا علي مبلغ مليون جنيه.

حالة كبيرة من الجدل، تثار بين الحين والآخر حول حقيقة فبركة برنامج المقالب «رامز مجنون رسمي» للفنان رامز جلال، وبرامجه بشكل عام من هذه النوعية، فتارة تظهر أدلة تشكك في هذا، وتارة يخرج عدد من الفنانين يؤكدون الفبركة، وآخرون ينفون. 

عبر الرئيس الشيشاني رمضان قديروف عن فرحه بتحديد اللجنة العليا للأخوة الإنسانية اليوم الرابع عشر من مايو يومَ الصلاة والصوم والدعاء من أجل الإنسانية. ⠀

رد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، على سؤال:"هل سيتم استئناف الدوري المصري لكرة القدم من جديد أم لن يحدث هذا الأمر بسبب فيروس كورونا؟".

شهدت العراق حادثة بشعة كان ضحيتها طفل، لم يضع الجاني اعتبارًا لحرمة شهر رمضان وطفولة المجني عليه وقدسية مكان الجريمة، فقد نفذ جريمته بدم بارد ودون شعور بالذنب.

كشفت وكالة رويترز للانباء، اليوم الإثنين، عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى أكثر من 3.5 مليون شخص، حيث اقتربت الوفيات من تسجيل ربع مليون وفاة حول العالم. 

اتجهت منظمة الصحة العالمية إلى تقديم تصريحات مبشرة بشان انحسار وباء فيروس كورونا عالميا، بعد الكثير من التصريحات المقلقة والمحذرة.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغبته في إعادة فتح الجامعات والمدارس في شهر سبتمبر المقبل.

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