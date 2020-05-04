أهم الأخبار ليلا.. اغتصاب وقتل طفل في مسجد بالعراق.. والصحة: سنتعايش مع كورونا مثل دول العالم

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي :

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي :

الجيش فرض سيطرة كاملة على أراضي سيناء، وهزمنا الإرهاب بدعم أهالي سيناء معلوماتيًا ومعنويًا.. تصريحات خرج بها العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي وجعلت الجميع يشعر بالفخر والأمن والأمان.

حالة كبيرة من الجدل، تثار بين الحين والآخر حول حقيقة فبركة برنامج المقالب «

رامز مجنون رسمي

» للفنان

رامز جلال

، وبرامجه بشكل عام من هذه النوعية، فتارة تظهر أدلة تشكك في هذا، وتارة يخرج عدد من الفنانين يؤكدون الفبركة، وآخرون ينفون.