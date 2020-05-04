ليه أندرويد أحسن من آيفون؟.. 5 مميزات تجعله الأفضل

تتوفر العديد من المميزات التي تجذب ملايين الأشخاص حول العالم لإقتناء الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد، لماه تقدمه من خيارات كثيرة ومتعددة لمستخدميها، بالإضافة لظهور العديد من التطبيقات الهامة جدًا على متجر جوجل بلاي الشهير من وقت لآخر .





كما يمكن للهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد Android القيام بالكثير من المهام التى لا تستطيع أجهزة iPhone تنفيذها، الأمر الذى يجعل الأولى أفضل خيار للكثيرين.





و بحسب موقع CNET التقنى نستعرض قائمة من 5 مميزات لهواتف أندرويد تتفوق بها آيفون:





1 - استخدم تطبيقات افتراضية بدلًا من Google

يتميز نظام تشغيل الهواتف الذكية أندرويد Android باستخدام تطبيقات افتراضية أخرى بدلا من الأساسية مثل اختيار محرك البحث الشهير Firefox أو Opera كمتصفح افتراضي بدلًا من جوجل كوروم Chrome.





وللتحكم فى التطبيقات الاساسية وتغيرها من خلال: افتح الإعدادات، ثم التطبيقات الإفتراضية والإشعارات، والضغط على تغيير الإعدادات الإفتراضية Default apps.





2- سهولة خدمات جوجل Assistant

يستطيع مساعد جوجل Google فهم الطلبات التى يحتاج اليها المستخدمين و الخدمات التجارية والأسماء، كما يعرض الرد عبر نتائج البحث، وهي تقنية يصعب على مساعد آيفون الشخصي Siri الوصول إليها.





3- استخدم تطبيقان في وقت واحد

يُعد استخدام تطبيقان فى وقت واحد أمرًا مفيدًا جدًا، على سبيل المثال إذا كنت تحاول البحث عن رقم هاتف لإرساله إلى شخص عبر فيسبوك Messenger، يمكنك ضبط الشكل والحجم عن طريق سحب التطبيق لتكبير أوتصغير المساحة الموجودة على الشاشة.





وعلى الرغم من أن جهاز آيباد iPadOS 13 يدعم خاصية إستخدام تطبيقات متعددة في نفس الوقت، إلا أن أجهزة آيفون التى تعمل بنظام التشغيل iOS 13 لا تتوفر بها هذة الميزة .





4- التحكم بالشاشة الرئيسية بكل سهولة

يقدم نظام تشغيل الأندرويد مجموعة مختلفة من الخصائص والإمكانيات الخاصة بالواجهة Homescreen، من خلال ترتيب أيقونات التطبيقات في أي نمط يختاره المستخدمين.





وتعتبر الشاشة الرئيسية لهواتف الآيفون من الوجهات البسيطة والسهلة في التعامل، ولكنها محدودة للغاية ولا تقدم الكثير من الخيارات للمستخدمين .





5- مشاهدة الفيديوهات وفتح تطبيقات