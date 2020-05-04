العالم يصلي من أجل رفع الوباء.. وأوروبا تعلن فتح الاقتصاد تدريجيا.. ما تناولته الصحف الإماراتية

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على أهم الموضوعات المهتمة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات المهتمة بالشأن المصري.





البداية من صحيفة البيان، أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، ضرورة إعداد خطة عاجلة لرفع مستوى الإنتاجية والتنافسية لقطاع الصناعات الطبية بالدولة.





من مصر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة.





كما حذرت دار الإفتاء المصرية، من خرافة انتشرت مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي ترتبط بحلول منتصف شهر رمضان هذا العام.





ومن السعودية، أكّد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أنه تقرّر رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية بحي الأثير في الدمام، وتطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل المدينة الصناعية الثانية بمدينة الدمام، اعتبارًا من أمس.





كما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، بدء التجارب السريرية لأربع طرق لعلاج فيروس كورونا المستجد، ضمن تحالف عالمي لتسريع الأبحاث.





فيما أطلقت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، في ضوء ما يعانيه العالم اليوم من تداعيات بسبب انتشار فيروس كورونا، نداءً عالميًا إلى جميع الناس على اختلاف ألسنتهم وألوانهم ومعتقداتهم، بأن يتوجهوا إلى الله بالدعاء والصلاة والصوم وأعمال الخير كل فرد في مكانه وحسب دينه ومعتقده، من أجل أن يرفع الله هذا الوباء وأن يغيث العالم من هذا الابتلاء، وأن يلهم العلماء لاكتشاف دواء يقضي عليه وأن ينقذ العالم من التبعات الصحية والاقتصادية والإنسانية، جراء انتشار هذا الوباء الخطير.





فيما أظهر إحصاء رويترز أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مختلف أرجاء العالم تجاوزت 3.5 مليون اليوم الاثنين، بينما اقتربت الوفيات من ربع مليون حالة رغم تباطؤ معدل الإصابات والوفيات عن ذروتيها الشهر الماضي.





ومن الأردن، قررت الحكومة الأردنية فرض غرامة مالية على كل من لا يضع كمامة وقفازين في الأماكن العامة والوزارات والمراكز التجارية والشركات والعيادات الطبية، وذلك من إجل احتواء فيروس كورونا المستجد.





ودوليا، قالت اللجنة الوطنية للصحة اليوم الاثنين إن الصين سجلت ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس، صعودا من حالتين في اليوم السابق.





وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، تبدأ تونس الاثنين اعتماد الحجر الصحي الموجه، مع السماح لبعض القطاعات الحيوية باستعادة نشاطها تدريجيًا على مراحل، بعد أسابيع من الإغلاق منذ 22 مارس الماضي.





وتواصل أوروبا تخفيف إجراءات العزل المفروضة على السكان للحد من انتشار وباء كوفيد-19 بقرارات جديدة يفترض أن تطبق اعتبارًا من بداية الأسبوع في نحو 15 بلدًا بينها إيطاليا التي تخضع لحجر منذ شهرين وتنتظر بتوتر الرفع الجزئي للقيود الاثنين، في الوقت الذي تعمل فيه دول في آسيا مثل كوريا الجنوبية والصين على تخفيف الإجراءات بسرعات متفاوتة مع نظيراتها في أوروبا.





ومن صحيفة الاتحاد، حذر حاكم ولاية نيويورك الأميركية أندرو كومو سكان الولاية من الشعور بالرضا بشأن تراجع مخاطر الإصابة بمرض كوفيد19-، حيث ترتفع درجات الحرارة، وينحسر المرض بشكل كبير.





فيما أعرب مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي عن أسفه لزيارته الاسبوع الماضي لعيادة طبيب بدون كمامة للوجه.



















































