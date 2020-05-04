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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 4-5-2020 بالقاهرة والمحافظات

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:11 ص
الأرصاد
الأرصاد
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البهى عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر الفضائية "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 4- 5- 2020، في القاهرة  والمحافظات.

وقالت مذيعة البرنامج آية جمال الدين،إن خبراء الأرصاد أكدوا أن هناك أمطارا خفيفة على السواحل الشمالية وسيكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية ومعتدل على الوجه البحرى والقاهرة .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
 
القاهرة الصغرى 19 والعظمى 32
 
شبين الكوم الصغرى 18 والعظمى 32
 
طنطا الصغرى 18 والعظمى 30
 
دمنهور الصغرى 17 والعظمى 25
 
الإسكندرية الصغرى 16 والعظمى 25
 
بلطيم الصغرى 17 والعظمى 25
 
مطروح الصغرى 15 والعظمى 21
 
السلوم الصغرى 15 والعظمى 24
 
سيوة الصغرى 20 والعظمى 31
 
بورسعيد الصغرى 18 والعظمى 25
 
دمياط الصغرى 17 والعظمى 25
 
الزقازيق الصغرى 18 والعظمى 32
 
الاسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 33
 
السويس الصغرى 19 والعظمى 32
 
العريش الصغرى 15 والعظمى 26   
 
رفح الصغرى 14 والعظمى 26

رأس سدر الصغرى 20 والعظمى 33

نويبع الصغرى 22 والعظمى 30  

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