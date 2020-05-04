AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاثنين 4-5-2020.. فيديو

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:32 ص
الدولار
الدولار
Advertisements
البهى عمرو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية  "dmc، اليوم الاثنين 4 - 5 -2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية .

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.79 جنيه للبيع، و15.69 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 17.35 جنيه للبيع و17.24 جنيه للشراء.

 

سعر الفرنك السويسري

 

سعر الفرنك السويسري 16.43 جنيه للبيع و16.32 جنيه للشراء.

 

 سعر الجنيه الإسترليني

 

سعر الجنيه الإسترليني 19.75 جنيه للبيع و19.63 جنيه للشراء


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 20-3-2020

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاثنين 23 -3-2020

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 27-3-2020

أسعار الدولار والعملات الأجنبية بالأسواق اليوم الاثنين 30-3-2020 .. فيديو

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 3-4-2020

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 3-4-2020

ترشيحاتنا

بعد إعلان زواجه من ياسمين عبد العزيز.. قصة حب فاشلة كانت سببا في نجاح العوضي

بعد ظهوره في مسلسل الاختيار.. جيران الطفل فارس: تركوا المنطقة بعد 30 يوما من حادث محاولة اغتيال وزير الداخلية.. وشاب أعطاه لاب توب وسكوتر.. صور

بعد نقله للمستشفى.. تطورات الحالة الصحية للفنان محمد التاجي

التحول الجنسي للمشاهير.. ابنة هشام سليم الأحدث ومس انشراح الأشهر

الجامع الأزهر يعلن بث صلاة التراويح والتهجد في العشر الأواخر من رمضان.. برلمانيون: في شهر يونيو العالم أجمع سيتعايش مع كورونا.. وتناقص أعداد المصابين الطريقة الوحيدة لمعرفة رحيل الفيروس

المتحدث العسكري: فرضنا السيطرة الأمنية علي شمال سيناء..وتضحيتنا مابتروحش هدر

AdvertisementS

تفاصيل إلغاء امتحانات نهاية العام بشهادة النيل الاعدادية الدولية للعام الدراسي 2019/2020

أعراضه تشبه كورونا.. ظهور مرض خطير يصيب الأطفال| تفاصيل

العلماء يحذرون: هذا الشخص لا يغفر الله له في رمضان

شاهد.. خناقه وانفعالات بين مرتضي منصور وإبراهيم سعيد على الهواء

القاهرة في الصدارة.. الصحة العالمية تنشر توزيع إصابات كورونا بمحافظات مصر

بعد تحولها جنسيا.. شاهد ابنة هشام سليم في الطفولة

زوال فيروس كورونا في 19 رمضان .. حديث نبوي يثير الجدل بين الفلك والشرع

التحول الجنسي للمشاهير.. ابنة هشام سليم الأحدث ومس انشراح الأشهر

سيطرنا في سيناء ومستعدون لـ كورونا.. 4 تصريحات نارية للمتحدث العسكري قلبت السوشيال ميديا.. فيديو

بعد نقله للمستشفى.. تطورات الحالة الصحية للفنان محمد التاجي

أخبار الفن.. تطورات الحالة الصحية لـ محمد التاجي.. صورة جديدة تفضح فبركة رامز مجنون رسمي.. حقيقة سرقة فكرة مسلسل النهاية

طريقة ختم القرآن في أسبوع.. اغتنمها في الأيام المباركة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جروها وقتلوها ثم أخفوها.. جثة امرأة تكشف جريمة 4 نساء

الأغرب.. منزل مهجور في السعودية يتحول إلى لوحة فنية.. صور

شاهد التصميم التخيلي لـ لاند روفر 2022.. صور