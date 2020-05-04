أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاثنين 4-5-2020.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc، اليوم الاثنين 4 - 5 -2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية .

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.79 جنيه للبيع، و15.69 جنيه للشراء.

سعر اليورو