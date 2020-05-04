أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاثنين 4-5-2020.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc، اليوم الاثنين 4 - 5 -2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية .
سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.79 جنيه للبيع، و15.69 جنيه للشراء.
سعر اليورو
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc، اليوم الاثنين 4 - 5 -2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية .
سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.79 جنيه للبيع، و15.69 جنيه للشراء.
سعر اليورو
سعر اليورو 17.35 جنيه للبيع و17.24 جنيه للشراء.
سعر الفرنك السويسري
سعر الفرنك السويسري 16.43 جنيه للبيع و16.32 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني 19.75 جنيه للبيع و19.63 جنيه للشراء