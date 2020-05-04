AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

إحصائية أمريكية: تشخيص إصابة 5 آلاف عامل في مصانع معالجة اللحوم بـ 19 ولاية بـ كورونا

الإثنين 04/مايو/2020 - 09:13 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أفاد "مركز الوقاية ومكافحة الأمراض" الأمريكي بأنه تم تشخيص إصابة مايقرب من 5 آلاف عامل في 115 مصنعا لتجهيز اللحوم فى 19 ولاية، بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد–19 ) .

وذكر المركز في بيان "أنه توفي حتى الآن 20 عاملًا بسبب الفيروس"، مشيرا إلى أن القائمة ليست شاملة فقد أبلغت المرافق في أربع ولايات إضافية على الأقل عن حالة إصابة مؤكدة أو أكثر بالفيروس، لكنها لم تقدم بيانات في الوقت المناسب ليتم تضمينها في التحليل.

يشار إلى أنه في الأسبوع الماضي، أوقفت شركة "تايسون فودز" عملياتها في مصنع واترلو بولاية آيوا، بعد أن كانت نتيجة الاختبار إيجابية لما يقرب من 200 عامل من أصل 2800 عامل، وهى الشركة التي تعد واحدة من بين أكثر 10 مصانع لحوم تم إغلاقها منذ بداية الوباء.

وقال الدكتور" ليوناردو ماركوس"، المدير المشارك فى مبادرة "القيادة الوطنية للتأهب فى جامعة "هارفارد" الأمريكية: "أعتقد أن أحد الأسئلة، وليس لدينا إجابة، هو ماذا سيكون التأثير على الإمدادات الغذائية؟".

وأضاف: "نظرًا لأن الطعام الذي يذهب إلى المناطق الحضرية يأتي من المناطق الريفية، فهناك مخاطر كامنة لسلسلة الغذاء".

وأكد الخبراء، أنه حتى الآن على الأقل، لا يوجد دليل على أن الماشية والدواجن والحيوانات التي تتم معالجتها في هذه المرافق معرضة لخطر فيروس "كورونا" المستجد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احترس .. كورونا أحد الفيروسات التاجية.. إليك الأعراض والأسباب والعلاج والوقاية

هل فيروس كورونا يصيب الدواجن والماشية ؟

رئيس تويوتا قلق من انهيار اقتصاد اليابان قبل القضاء على كورونا

حفاظًا على سلامة الجميع.. مصانع "ايجيبت فودز" تتخد جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة من تطهير وتعقيم

إجازة مدفوعة وعزل.. غلق مصنع بالعاشر من رمضان بعد إصابة 12 عاملا بـ كورونا

مرقة دجاج ولبن ونسكافيه .. تعرف على أهم منتجات نستلة المتوقف إنتاجها

ترشيحاتنا

بعد إعلان تحولها الجنسى .. الجمهور يطارد نور هشام سليم

جريمة تقشعر لها الأبدان.. اغتصاب وقتل طفل داخل مسجد بالعراق

صورة جديدة تفضح فبركة رامز مجنون رسمي

وداعا لعسر الهضم فى رمضان بهذه المشروب

يوسف الشريف ينشر فيديو لـ عمرو عبدالجليل يخرج فيه عن صمته بسبب السوشيال ميديا

حكايات رمضانية.. حفيظ دراجي يكشف عن مباراة تسببت في إفطاره.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض تشبه الكورونا.. علامات تنذر بالإصابة بسرطان الغدة الدرقية

جروها وقتلوها ثم أخفوها.. جثة امرأة تكشف جريمة 4 نساء

الأغرب.. منزل مهجور في السعودية يتحول إلى لوحة فنية.. صور