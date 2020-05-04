إحصائية أمريكية: تشخيص إصابة 5 آلاف عامل في مصانع معالجة اللحوم بـ 19 ولاية بـ كورونا

أفاد "مركز الوقاية ومكافحة الأمراض" الأمريكي بأنه تم تشخيص إصابة مايقرب من 5 آلاف عامل في 115 مصنعا لتجهيز اللحوم فى 19 ولاية، بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد–19 ) .





وذكر المركز في بيان "أنه توفي حتى الآن 20 عاملًا بسبب الفيروس"، مشيرا إلى أن القائمة ليست شاملة فقد أبلغت المرافق في أربع ولايات إضافية على الأقل عن حالة إصابة مؤكدة أو أكثر بالفيروس، لكنها لم تقدم بيانات في الوقت المناسب ليتم تضمينها في التحليل.





يشار إلى أنه في الأسبوع الماضي، أوقفت شركة "تايسون فودز" عملياتها في مصنع واترلو بولاية آيوا، بعد أن كانت نتيجة الاختبار إيجابية لما يقرب من 200 عامل من أصل 2800 عامل، وهى الشركة التي تعد واحدة من بين أكثر 10 مصانع لحوم تم إغلاقها منذ بداية الوباء.





وقال الدكتور" ليوناردو ماركوس"، المدير المشارك فى مبادرة "القيادة الوطنية للتأهب فى جامعة "هارفارد" الأمريكية: "أعتقد أن أحد الأسئلة، وليس لدينا إجابة، هو ماذا سيكون التأثير على الإمدادات الغذائية؟".





وأضاف: "نظرًا لأن الطعام الذي يذهب إلى المناطق الحضرية يأتي من المناطق الريفية، فهناك مخاطر كامنة لسلسلة الغذاء".



