تفاصيل مثيرة في قضية مقتل مصري بالكويت أول أيام رمضان.. المتهم: دافعت عن شرفي

كشفت أجهزة الأمن الكويتية عن احدث التطورات في قضية المصري الذي عثر عليه مقتولا في أول أيام شهر رمضان في منطقة الدسمة.





ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصدر أمني قوله إن المتهم بــ قتل مصري في منطقة الدسمة برر ارتكابه لجريمته بحق صديقه بجملة "دافعت عن شرفي" وأكد أن دوافع القتل لم تكن بسبب المال إنما كانت بهدف الدفاع عن الشرف والسمعة، بعدما كثر الكلام من الضحية عن سمعة زوجة وابنة القاتل.





وقال المصدر الأمني إن "القاتل كشف في النيابة العامة عن التفاصيل الدقيقة التي دفعته إلى تنفيذ فعلته، وذكر أنه تربطه علاقة قديمة مع الضحية، حيث كانا يسكنان في مكان واحد قبل أن ينتقل القتيل للعمل في حراسة البنايات قيد الإنشاء، وتكتب نهاية العلاقة بجريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد".





وتابع المصدر في تصريحاته للصحيفة الكويتية أن "المتهم قال في اعترفاته أمام النيابة إن الضحية كان يتحدث في شرف أهل بيته بكلام غير لائق، الأمر الذي أثار غضبه ،مما دفعه للتوجه إلى جمعية الدسمة واشترى سكينا ثم ذهب إلى ضحيته وترصد له ثم أرداه قتيلًا بطعنات في الصدر حتى تأكد أن هدفه تحقق".





وأضاف أن "المتهم أكمل اعترافاته بأنه استبدل ملابسه في مكان الواقعة ثم أحرقها، بسبب غياب جميع العمال وخلو البناية قيد الإنشاء، وألقى بأداة الجريمة في البحر، معتقدًا أنه طمس كل معالم ما أقدم عليه، وفي ضوء اعترافاته تقرر استمرار احتجازه على ذمة قضية القتل المسجلة بحقه".





وفي الأول من شهر رمضان الكريم وجد أحد المارة، خلال سيره صباحا في أحد شوارع منطقة الدسمة، شخصا ملقيا على الأرض غارقا في دمائه؛ وذلك في محيط منزل قيد الإنشاء.





وعلى الفور، تم إبلاغ عمليات وزارة الداخلية، فسارع رجال الأمن برفقة فنيي الطوارئ الطبية إلى موقع الحادث الذي تم الإبلاغ عنه؛ وعند وصولهم تبين أن الضحية قد فارق الحياة وفي جسده آثار لطعنات.





وتم استدعاء رجال الأدلة الجنائية، لمعاينة الجثة، ونقلها إلى الطب الشرعي. فيما تم تسجيل قضية القتل وإحالتها إلى مباحث العاصمة.