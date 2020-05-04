AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تفاصيل مثيرة في قضية مقتل مصري بالكويت أول أيام رمضان.. المتهم: دافعت عن شرفي

الإثنين 04/مايو/2020 - 09:33 ص
تفاصيل مثيرة في قضية
تفاصيل مثيرة في قضية مقتل مصري بالكويت أول أيام رمضان
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
كشفت أجهزة الأمن الكويتية عن احدث التطورات في قضية المصري الذي عثر عليه مقتولا في أول أيام شهر رمضان في منطقة الدسمة.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصدر أمني قوله إن المتهم بــ قتل مصري في منطقة الدسمة برر ارتكابه لجريمته بحق صديقه بجملة "دافعت عن شرفي" وأكد أن دوافع القتل لم تكن بسبب المال إنما كانت بهدف الدفاع عن الشرف والسمعة، بعدما كثر الكلام من الضحية عن سمعة زوجة وابنة القاتل.

وقال المصدر الأمني إن "القاتل كشف في النيابة العامة عن التفاصيل الدقيقة التي دفعته إلى تنفيذ فعلته، وذكر أنه تربطه علاقة قديمة مع الضحية، حيث كانا يسكنان في مكان واحد قبل أن ينتقل القتيل للعمل في حراسة البنايات قيد الإنشاء، وتكتب نهاية العلاقة بجريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد".

وتابع المصدر في تصريحاته للصحيفة الكويتية أن "المتهم قال في اعترفاته أمام النيابة إن الضحية كان يتحدث في شرف أهل بيته بكلام غير لائق، الأمر الذي أثار غضبه ،مما دفعه للتوجه إلى جمعية الدسمة واشترى سكينا ثم ذهب إلى ضحيته وترصد له ثم أرداه قتيلًا بطعنات في الصدر حتى تأكد أن هدفه تحقق".

وأضاف أن "المتهم أكمل اعترافاته بأنه استبدل ملابسه في مكان الواقعة ثم أحرقها، بسبب غياب جميع العمال وخلو البناية قيد الإنشاء، وألقى بأداة الجريمة في البحر، معتقدًا أنه طمس كل معالم ما أقدم عليه، وفي ضوء اعترافاته تقرر استمرار احتجازه على ذمة قضية القتل المسجلة بحقه".

وفي الأول من شهر رمضان الكريم وجد أحد المارة، خلال سيره صباحا في أحد شوارع منطقة الدسمة، شخصا ملقيا على الأرض غارقا في دمائه؛ وذلك في محيط منزل قيد الإنشاء.

وعلى الفور، تم إبلاغ عمليات وزارة الداخلية، فسارع رجال الأمن برفقة فنيي الطوارئ الطبية إلى موقع الحادث الذي تم الإبلاغ عنه؛ وعند وصولهم تبين أن الضحية قد فارق الحياة وفي جسده آثار لطعنات.

وتم استدعاء رجال الأدلة الجنائية، لمعاينة الجثة، ونقلها إلى الطب الشرعي. فيما تم تسجيل قضية القتل وإحالتها إلى مباحث العاصمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

300 جنيه اشتريت بيها مخدرات.. حكاية مقتل مدرس قعيد على يد سفاح العواجيز بمنشاة ناصر

السجن 15 عاما للمتهم بقتل شهيدة الشرف بالمنوفية

شنق نفسه.. انتحار مصري في الكويت.. تفاصيل

مقتل مصري وانتحار آخر في ظروف غامضة بالكويت

تفاصيل جديدة في قضية مقتل مصري بالكويت في أول أيام رمضان

سعفان يتابع مقتل مصري بالكويت وحفظ حقوقه العمالية والقانونية

ترشيحاتنا

استقالة محمد عبدالسلام من رئاسة المقاصة لأسباب صحية

بعد إعلان تحولها الجنسى .. الجمهور يطارد نور هشام سليم

قصة شهيد.. المقدم شريف عمر: رفض قتل سيدتين منتقبتين مع الإرهابيين ففجرتا المنزل الذي اقتحمه

أول دولتين في العالم تخططان لفتح الطيران بينهما

جريمة تقشعر لها الأبدان.. اغتصاب وقتل طفل داخل مسجد بالعراق

ترامب يعلن الموعد المتوقع لانحسار وباء كورونا عالميا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض تشبه الكورونا.. علامات تنذر بالإصابة بسرطان الغدة الدرقية

جروها وقتلوها ثم أخفوها.. جثة امرأة تكشف جريمة 4 نساء

الأغرب.. منزل مهجور في السعودية يتحول إلى لوحة فنية.. صور