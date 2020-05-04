الصحة الهندية: تسجيل 2667 إصابة جديدة بفيروس كورونا و72 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، تسجيل 2667 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد -خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية- ليرتفع عدد الإصابات إلى 42 ألفا و533 حالة.





وذكرت صحيفة (تايم أوف إنديا) الهندية على موقعها الإلكتروني أن أرقام الإصابات اليومية تزداد مؤخرا بشكل يثير القلق، موضحة أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 1373 إصابة بعد تسجيل 72 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، في انخفاض طفيف أيضا مقارنة مع 83 وفاة في اليوم السابق، فيما تماثل ما مجموعه 10 آلاف و632 شخصا للشفاء.





جدير بالذكر أن وزارة الداخلية الهندية مددت -في وقت سابق- إجراءات الحجر الصحي المعمول بها منذ 25 مارس، حتى 17 مايو.



