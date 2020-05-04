تطوير ملعبين رياضيين بجامعة حلوان بدعم من وزارة الشباب

انتهت جامعة حلوان من تطوير ملعبين من الملاعب الرياضية وذلك تنفيذا لتعليمات وزير الشباب والرياضة خلال زيارته السابقة لجامعة حلوان أثناء الموسم الثقافي للعام الجامعى"2019 /2020.





وكان قد وعد وزير الشباب والرياضة بقيام الوزارة بالتعاون مع الجامعة بتطوير الملاعب الرياضية، حيث تم الانتهاء من التطوير في وقت قياسي رغم الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما يجري العمل لاستكمال المزيد من أعمال التطوير.





وذلك في إطار مبادرة مشتركة بين وزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير الدكتور أشرف صبحي وجامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة لتطوير الملاعب بها.





وتأتي هذه المبادرة لدعم وتطوير الرياضة بجامعة حلوان واكتشاف مواهب الطلاب الرياضية و إخراج الطاقات الإبداعية لديهم ، الأمر الذي يحتاج إلى تضافر الجهود من خلال تطوير الملاعب لدعم المواهب الشابة في مشوارهم الرياضي.



