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محافظات

توريد 95 ألف طن قمح بشون وصوامع الدقهلية

الإثنين 04/مايو/2020 - 10:04 ص
توريد محصول القمح
توريد محصول القمح
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همت الحسينى
انتظمت اليوم الاثنين عمليات توريد القمح ، إلى صوامع وشون الدقهلية البالغ عددها 20 شونة و43 صومعة و5 هناجر، جاهزون لاستقبال القمح يوميا من الموردين .

وصلت الكميات الموردة حتى صباح اليوم إلى 95 ألف طن بالصوامع والشون التابعة للبنك الزراعى المصرى وشركة مطاحن شرق الدلتا والشركة المصرية القابضة منذ بدء التوريد في منتصف شهر ابريل الماضى .

و أكد المهندس فوزى الحضرى وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية ، أن الكمية الموردة هذا العام قد تصل إلى 225 ألف طن، حيث إن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 263 ألفا و323 فدانا.

وكان الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة للإعداد والتجهيز لتوريد محصول القمح موسم 2020، برئاسة منال الغندور السكرتير العام المساعد، وتضم في عضويتها وكلاء وزارات الزراعة والتموين ومسئولى المطاحن والرقابة على الصادرات والواردات وصيانة الحبوب والرقابة التموينية وبنك الإئتمان الزراعى والسلامة والصحة المهنية للقيام باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لإستقبال محصول القمح. 
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