AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في ذكري وفاته.. محمد عبد الوهاب طرد خادمه بسبب "ذبابة"

الإثنين 04/مايو/2020 - 01:01 م
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
يوافق اليوم ذكرى وفاة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، والذى أفنى حياته فى خدمة الموسيقى والطرب.

يروي أنيس منصور  أنه كان في طريقه إلي الفنان القدير يوسف وهبي، برفقه عبد الوهاب، حيث كانوا معزومين علي الغداء لدى الفنان الكبير، وعلم عبد الوهاب من صديقه الكاتب الكبير منصور في الطريق أن المياه مقطوعة في منزل وهبي، فطلب من السائق الخاص أن يعود إلى المنزل سريعا، لأنه لن يتمكن من غسل يديه قبل تناول الغداء، رغم أن كان الحل بسيطا بحسب تعبير منصور، وهو غسل يديه بقليل من الماء من خلال إحدي الزجاجات، أو الدخول إلي منزل أحد الجيران، لكن عبد الوهاب لم يفكر في كل هذه الحلول، فكل ما شغل باله وقتها هو إمكانية تعرضه بالبكتريا والجراثيم بسبب عدم النظافة.

 حكت ابنته أن والدها كان حريصا على التأكد من نظافة الفاكهة قبل تناولها، لدرجة أنه كان يغسلها ب "برمنجنات البوتاسيوم"، للتخلص من أي سموم بها، ومن نوادر عبد الوهاب أيضا، أنه قام بطرد واحد من الخدم الخاص به، بعد دخول ذبابة إلى المنزل بحسب رواية ابنته، حيث كان يخشي وجود الحشرات .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ذكرى ميلاد موسيقار الأجيال.. تعرف على عدد زيجات محمد عبد الوهاب

في ذكرى ميلاد عبد الوهاب.. قصة موسيقار مهووس بالنظافة ومكافحة الفيروسات

بعد انتشاره في المنازل .. 5 أمراض ينقلها الذباب

في ذكرى وفاته.. تعرف على سبب وفاة الموسيقار محمد عبد الوهاب

ترشيحاتنا

طلب عاجل من اتحاد الكرة لـ الكاف بشأن مصير الدوري الممتاز.. تفاصيل

سؤال مؤلم من طفل بعد وفاة والدته وجدته بسبب كورونا .. اعرف الحكاية

أخبار الفن.. تطورات الحالة الصحية لـ محمد التاجي.. صورة جديدة تفضح فبركة رامز مجنون رسمي.. حقيقة سرقة فكرة مسلسل النهاية

التحول الجنسي للمشاهير.. ابنة هشام سليم الأحدث ومس انشراح الأشهر

علقة كهربا لجروس وورطة الأهلي.. 8 تصريحات نارية جديدة لـ مرتضى منصور

حُكم استخدام بخاخ الأنف في نهار رمضان .. الإفتاء تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لص ينهال بالضرب على مسنة لسرقة علبة بيتزا.. وكاميرا مراقبة توثق الحادث

يعزز صحة القلب ويقوي المناعة.. فوائد تناول حليب جوز الهند

حكاية أكلة.. الكوسة تتغير من تاجر يسعى للرزق إلى رمز للمحسوبية