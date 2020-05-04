في ذكري وفاته.. محمد عبد الوهاب طرد خادمه بسبب "ذبابة"

يوافق اليوم ذكرى وفاة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، والذى أفنى حياته فى خدمة الموسيقى والطرب.





يروي أنيس منصور أنه كان في طريقه إلي الفنان القدير يوسف وهبي، برفقه عبد الوهاب، حيث كانوا معزومين علي الغداء لدى الفنان الكبير، وعلم عبد الوهاب من صديقه الكاتب الكبير منصور في الطريق أن المياه مقطوعة في منزل وهبي، فطلب من السائق الخاص أن يعود إلى المنزل سريعا، لأنه لن يتمكن من غسل يديه قبل تناول الغداء، رغم أن كان الحل بسيطا بحسب تعبير منصور، وهو غسل يديه بقليل من الماء من خلال إحدي الزجاجات، أو الدخول إلي منزل أحد الجيران، لكن عبد الوهاب لم يفكر في كل هذه الحلول، فكل ما شغل باله وقتها هو إمكانية تعرضه بالبكتريا والجراثيم بسبب عدم النظافة.





حكت ابنته أن والدها كان حريصا على التأكد من نظافة الفاكهة قبل تناولها، لدرجة أنه كان يغسلها ب "برمنجنات البوتاسيوم"، للتخلص من أي سموم بها، ومن نوادر عبد الوهاب أيضا، أنه قام بطرد واحد من الخدم الخاص به، بعد دخول ذبابة إلى المنزل بحسب رواية ابنته، حيث كان يخشي وجود الحشرات .