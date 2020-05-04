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ثقافة

عن بعد.. مناقشة 7 رسائل ماجستير بـ جامعة الأمير سطام

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:02 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

ناقشت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، سبع رسائل لنيل درجة الماجستير تحت إشراف لجان المناقشة بكلية التربية، عبر القاعات الافتراضية عن بعد، في مقر الجامعة بمدينة السيح.


وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالرحمن الخضيري، أن الجامعة مستمرة في تنفيذ المزيد من مناقشات رسائل الماجستير لطلاب الدراسات العليا، حيث تمت الاستعدادات والتنظيم لهذه السلسلة من المناقشات وما يليها عن طريق استخدام وسائل التعليم عن بعد، وذلك في إطار حرص الجامعة على إتمام عملية المناقشة عن بُعد على أكمل وجه وعدم تأخير مناقشاتهم ورغبةً في تسهيل إجراءات متطلبات التخرج.


من جهته أوضح عميد كلية التربية الدكتور عبدالرحمن الرفدي، أن عقد مناقشة رسائل الماجستير يأتي انطلاقًا من أهمية استمرار العملية التعليمية على وجه الخصوص لشريحة مهمة من طلاب الجامعة في مجال الدراسات العليا والبحث العلمي في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم، مثنيًا على الجهود المبذولة للاستعداد والتحضير لتلك المناقشات، وتيسير الطرق في استمرار التحصيل الأكاديمي والبحثي عن بُعد ، لطلاب الدراسات العليا التي حتمًا ستسهم في إنجاح عملية التعلم.

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