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توك شو

خليكوا في البيت عشان مصر..رسالة من داخل مستشفي العزل..فيديو

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:08 ص
ممرضة بإحدي مستشفيات
ممرضة بإحدي مستشفيات العزل
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نورهان رأفت
عرضت فضائية القناة الأولى تقريرا ، من داخل إحدى مستشفيات العزل لممرضة توجة بعض الرسائل والنصح للشعب المصري.

ووجهت تلك الممرضة رسالة للشعب المصري ، بإلتزام البيوت، قائلة :"أنا في الشغل عشانكم خليكم في البيت علشاني وعشان مصر".

و قالت أنها تتعامل مع أطفال مستشفي العزل، كما لو أنها أختهم وليست ممرضة، وذلك لتقلل من حدة الخوف لديهم.


كما أظهر التقرير المستوي العالي من التنظيم والرقي بالمستشفي، وأكثر ما يلفت النظر داخل المستشفي، النظافة الفائقة للجدران والأسطح، وملابس الممرضات والممرضين علي أعلي مستوي من الحماية.


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