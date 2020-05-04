وكيل نقل النواب: جهود الدولة لتنمية "بئر العبد" لا يتوافق مع مخططات الإرهابيين

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجميع أجهزة الدولة ببئر العبد وسيناء بوجه عام وتيسير الإجراءات أمام مختلف المستثمرين والعمل على توفير حوافز جديدة لهم لتشجيعهم على إقامة المشروعات على أرض المحافظة، وطرح أراضي المنطقة الصناعية في بئر العبد على المستثمرين وبدء عمليات استثمارها طبقًا للضوابط والاشتراطات المقررة وبتيسيرات وحوافز جديدة.





وأوضح زين الدين في بيان، الاثنين، أن أي تنمية بسيناء لا يتوافق مع مخطط الجماعات الإرهابية للتخريب والتدمير، حيث أن هدف الإرهابيين دائما وأبدا هو تعطيل عجلة الإنتاج والتنمية والسعي وراء فكرة الخلافة، وباكتمال مشروع تنمية سيناء أصبح هناك خطرا على جماعة الإخوان الإرهابية.





وأضاف أنه طِوال 5 سنوات، اهتمت الدولة المصرية بوضع خطة استراتيجية واضحة، تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة في سيناء، بالتزامن مع تطهير أراضيها من الإرهاب والعناصر المسلحة والخطرة.





وتابع: "تم التخطيط لإقامة مجتمع عمراني جديد ببئر العبد لخدمة أهالي سيناء وتعمير أرض الفيروز، ليتم إنشاء المدينة على طراز سياحي كونها تطل على شاطئ بحيرة البردويل وقريبة من الساحل، مما يجعل موقعها متميزًا ومقصد للسياح في تلك البقعة الهامة من أرض مصر، وكذلك تضم مدارس ومستشفيات وجامعات، إلى جانب تخصيص مجموعة من الأفدنة لصالح الاستزراع الزراعي والسمكي، حتي تصل المدينة لمرحلة الاكتفاء".