برلماني: شركات قطاع الأعمال طوق نجاة أمام كورونا بعد توقف التجارة الخارجية

أشاد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بالدور الذي تقوم به شركات قطاع الأعمال العام لدعم جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، ومواجهة الارتفاع غير المُبرر الذي شهدته الأسواق مؤخرًا في أسعار المطهرات والكحول نتيجة لاستغلال البعض الظرف الراهن والطلب المتزايد عليها.





وأكد متولي في بيان صحفى له أن عمليات التطوير التي تمت داخل شركات القطاع العام أثبتت فاعليتها خاصة بعد نجاحها في توفير وإنتاح المستلزمات الطبية وإدارة الأزمة باحترافية.





وأوضح أن بعض شركات الكيماويات والصناعات المعدنية والغزل والنسيج، والأدوية بدأت العمل بكامل طاقتها لتلبية الاحتياجات اللازمة للسوق المحلى والتصدير، في ظل زيادة الطلب على بعض المنتجات خاصة المطهرات والكحوليات والكمامات.





وأشار إلى أن شركات قطاع الأعمال العام مثلت طوق النجاة في توفير احتياجات البلاد بعد توقف حركة التحارة الخارجية وعمليات الاستيراد دون حدوث نقص من السلع المختلفة، وكذلك دون الإضرار بالأيدى العاملة في الشركات من خلال تخفيف العمالة الإدارية في الشركات كافة وإعطاء الأولوية لصحة عمالها ثم للإنتاج الذي استمر بنفس الجودة والكفاءة والكميات.