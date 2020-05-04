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أخبار البلد

بدء العمل تدريجيا بمجمع خدمات الصحفيين.. صرف المعاشات وتشغيل الشهر العقارى

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:03 ص
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
قررت نقابة الصحفيين،عودة العمل بمجمع الخدمات  تدريجيا، بالإضافة الى الخدمات الأساسية التى لم تتوقف نهائيا منذ ظهور أزمة فيروس كورونا بمشروع العلاج والطوارئ .

وواصلت إدارة مشروع العلاج ، تقديم كافة الخدمات طوال الفترة الماضية ، كما وفرت استمارات التحاليل والأشعة وخطابات تحويل المستشفيات عن طريق خدمة الواتس وذلك خلال أيام الإجازات الرسمية وأوقات الحظر  .

كما بدأ مكتب بريد نقابة الصحفيين فى صرف معاشات  ، وذلك بعد وضع الإجراءات الاحترازية وإعادة تعقيم المكتب .

وفتحت النقابة مكتب الشهر العقارى تزامنا مع قرار عودة العمل بالشهر العقارى بكافة الفروع وذلك لتوفير الخدمة للأعضاء واسرهم .
 
وقال محمد يحيى يوسف، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا، إن مكتب الشهر العقاري بالصحفيين ، بدأ العمل به بداية من أمس الأحد وتقديم الخدمات للأعضاء، بعد توقف استمر شهر ونصف..

وحول مواعيد العمل اليومية أوضح رئيس لجنة الخدمات بالصحفيين ، أن مواعيد العمل الجديدة تبدأ من ٩ ص وحتى  ٢:٣٠  عصرا من الأحد إلى الخميس. 

وحول الخدمات المتوفرة بمكتب الشهر العقارى بالنقابة ، قال يحيى إن الخدمات المسموح بها في الشهر العقارى حاليا طبقا لقرار رئيس الوزراء هي :الإقرارات والتوكيلات الخاصة بكافة أنواعها وعقود بيع السيارات وتوكيلات السيارات الخاصة فقط وإثبات التاريخ.
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