بدء العمل تدريجيا بمجمع خدمات الصحفيين.. صرف المعاشات وتشغيل الشهر العقارى

قررت نقابة الصحفيين،عودة العمل بمجمع الخدمات تدريجيا، بالإضافة الى الخدمات الأساسية التى لم تتوقف نهائيا منذ ظهور أزمة فيروس كورونا بمشروع العلاج والطوارئ .





وواصلت إدارة مشروع العلاج ، تقديم كافة الخدمات طوال الفترة الماضية ، كما وفرت استمارات التحاليل والأشعة وخطابات تحويل المستشفيات عن طريق خدمة الواتس وذلك خلال أيام الإجازات الرسمية وأوقات الحظر .





كما بدأ مكتب بريد نقابة الصحفيين فى صرف معاشات ، وذلك بعد وضع الإجراءات الاحترازية وإعادة تعقيم المكتب .





وفتحت النقابة مكتب الشهر العقارى تزامنا مع قرار عودة العمل بالشهر العقارى بكافة الفروع وذلك لتوفير الخدمة للأعضاء واسرهم .

وقال محمد يحيى يوسف، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا، إن مكتب الشهر العقاري بالصحفيين ، بدأ العمل به بداية من أمس الأحد وتقديم الخدمات للأعضاء، بعد توقف استمر شهر ونصف..





وحول مواعيد العمل اليومية أوضح رئيس لجنة الخدمات بالصحفيين ، أن مواعيد العمل الجديدة تبدأ من ٩ ص وحتى ٢:٣٠ عصرا من الأحد إلى الخميس.



