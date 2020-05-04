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محافظات

توزيع 4500 كرتونة سلع غذائية في عدة قري بـ الغربية

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:16 ص
المحاسبة أماني النادري
المحاسبة أماني النادري وكيل وزارة النضامن بالغربية
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أحمد على

أكدت المحاسبة أماني النادري وكيل وزارة النضامن بالغربية اليوم تدشين سلسلة من قوافل السلع الغذائية لأسر وعائلات القري التى ترأسها مؤسسة التكافل وتخصيص 4500 كرتونه السلع الغذائيه الأكثر احتياجا بالقري المتضررة  للوقاية من "كورونا "

وجاء ذلك استمرار قوافل الخير لاهالينا بكافة القرى الاولى بالرعاية تنفيذا لتعليمات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن وتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية ورعاية كافة الأسر والعائلات الأكثر احتياجا للوقاية من أخطار "كورونا " .

كما أوضح وكيل التضامن  أن كميات السلع  لغذائية الموردة إلي الأهالي حيث تضمنت قري الرجدية  (150) كرتونة و قرية شبشير. (150) كرتونة و محلة روح. (150) كرتونة و قرية كفرالشيخ سليم 350 كرتونة و100  كرتونة وقرية شونى (100) كرتونة وقرية شبريس (200) كرتونة وقرية ميت السودان(100 ) وقرية فيشا سليم(100) كرتونة وقرية محلة منوف(100)كرتونه.

وأشارت إلي التوزيع عن طريق اللجان المشكله بكل قرية من( رئيس قسم الضمان- عمدة البلد- رئيس الوحده المحلية - رئيس الوحدة الاجتماعية - سكرتير الوحده الاجتماعية- عضو من شباب القرية- الرائدة ريفية ) .

توزيع 4500 كرتونة سلع غذائية في عدة قري بـ الغربية
توزيع 4500 كرتونة سلع غذائية في عدة قري بـ الغربية
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