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برلمان

خطة النواب: هناك أطباء لم يدخلوا بيوتهم ولم يزوروا أبناءهم منذ 60 يوما

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:30 ص
اجتماع لجنة الخطة
اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان
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ماجدة بدوي
وجه الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنه الخطة والموازنة بمجلس النواب، التحية إلى جيش مصر الأبيض،  مؤكدا ان هناك أطباء لم يدخلوا بيوتهم ولم يزوروا أبناءهم منذ ٥٠ أو ٦٠ يوما فلهم جميعا كل التحية والتقدير.

وتابع "عيسى" في كلمته أمام إجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان اليوم لمناقشة وموازنة وزارة الصحة والسكان للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ أنه تمت إحالة الموازنة الخاصة بالوزارة التابعة لكل لجنة نوعية لمناقشتها داخل اللجنة المختصة وسيقدم التقرير للجنة الخطة والموازنة.

وطالب عيسى الحضور بالتركيز على التعديلات التي طالبتها وزارة الصحة في موازنتها ، من أجل الخروج بالتعديلات المناسبة، مطالبا الحضور بضرورة الاختصار في الكلمات.

ولفت إلى أننا في اجتماع غير صحي وغير آمن، كما أن القاعة التي يتم بها حاليا مناقشة موازنة وزارة الصحة غير صحية، على الرغم من اننا نناقش موازنة وزارة الصحة ، مطالبا بتقصير وقت الاجتماع حرصا على الحضور، حيث إن القاعة ممتلئة بالحضور و ضيقة وغير صحية.
خطة النواب: هناك أطباء لم يدخلوا بيوتهم ولم يزوروا أبناءهم منذ 60 يوما
خطة النواب: هناك أطباء لم يدخلوا بيوتهم ولم يزوروا أبناءهم منذ 60 يوما
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