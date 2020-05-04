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محافظات

توزيع كراتين مواد غذائية ولحوم على متضرري كورونا بالمنوفية

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:25 ص
توزيع السلع الغذائية
توزيع السلع الغذائية
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محمد امين
كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن توزيع 3 آلاف كرتونة مواد غذائية وألف و500 كيلو لحوم علي الأسر المتضررة من تداعيات فيروس كورونا والأسر الأولي بالرعاية في القري والنجوع بنطاق المحافظة وذلك بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأشار المحافظ إلي أنه سيتم توزيع ألف كرتونة بسكويت علي مستشفي العزل بالباجور ومركز اليونسكو بسرس الليان.

ووجه المحافظ الشكر لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال علي دعمهم المستمر للأسر الأولي بالرعاية والمتضررين من فيروس كورونا مشددا علي توفير كل سبل الدعم لتوصيل المساعدات لمستحقيها بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي وكافة الوحدات المحلية.

يأتي هذا في إطار خطة الدولة لحماية محدودي الدخل في إطار مبدأ التكافل الإجتماعي والمساندة وتقديم الدعم خاصة في وقت الأزمات وخلال شهر رمضان الكريم.
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