الحلقة 11 مسلسل الفتوة.. مقتل حنوقة .. تفاصيل

شهدت أحداث الحلقة 11 من مسلسل "الفتوة " للنجم ياسر جلال تطورات أبرزها غضب ياسر جلال "حسن الجبالى"، مما حدث لـ حنوقة ويطلب منه الظهور فى شخصية الملثم ليرد له حقه لكن ياسر جلال يؤكد له أن هذه خطة لكشف الملثم، وأنه سيعيد له حقه، لكن حنوقه يتركه ويذهب غاضبا.

أيضا يذهب ياسر جلال لبيت حنوقة فلم يجد غير زوجته التى تقول له، إنه أخذ شالا وخرج ولا تعرف أين ذهب، فيتركها ياسر جلال مسرعا، لكن حنوقة يقع فى يد رجال عزمى ويقتلونه ويحاول ياسر جلال إنقاذه لكنه يصل متأخرا بعد أن طعنه أحد رجال عزمى فأرداه قتيلا.





تخرج جنازة حنوقة ويصلى عليه أهالى حى الجمالية صلاة الجنازة ويشعر حسن الجبالى بالذنب ويجلس أمام كفن حنوقة، وهو حزين.