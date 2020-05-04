تحرير 124 محضرا تموينيا في المنوفية.. واستمرار الحملات لضبط الأسعار

أكد المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، استمرار المديرية في شن الحملات التموينية اليومية، لمتابعة الأسواق.





ونوه مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية،إلى أنه تم شن حملة مكبرة أسفرت عن تحرير 64 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة وتحرير 60 محضر أسواق عدم صلاحية وبيع بأزيد من السعر الرسمى ومجهول المصدر وعدم إعلان أسعار وأخرى.





وأضاف الجمال أن من أبرز القضايا التموينية تحرير 2 محضر ضد صاحب مخزن للمواد الغذائية وصاحب هايبر بمركز شبين الكوم لحيازتهم أغذية مجهولة المصدر وتم ضبط 15 كرتونة مكرونة .





وشدد محافظ المنوفية على ضرورة إستمرار وتكثيف الحملات لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول حفاظًا على حقوق المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب.