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فن

متابع لـ عمرو السولية: إيه رأيك فى مسلسل البرنس.. نجم الأهلى: مش متابع

الإثنين 04/مايو/2020 - 02:20 م
السولية
السولية
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سيد احمد
وجه أحد مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " سؤالا لعمرو السولية نجم النادى الأهلى، وقال له: " إيه رأيك فى مسلسل البرنس " .

ورد عليه السولية قائلا :" مش متابعه أوى بس شكله حلو ".

مسلسل "البرنس" تدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه. 

ويسجل مسلسل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سويا مسلسل "الأسطورة" عام 2016، وحقق نجاحا جماهيريا فى نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017.
متابع لـ عمرو السولية: إيه رأيك فى مسلسل البرنس.. نجم الأهلى: مش متابع
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