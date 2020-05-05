برلماني يطالب بتخفيف حظر التجول بشكل تدريجي على المواطنين

قال النائب عبد الرازق زنط ، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان أننا نقدم كل الشكر والتقدير للرئيس السيسى على الإجراءات الاحترازية التى تم إتخاذها لحماية المواطنين من الأوبئة والفيروسات وعلى رأسها فيروس كورونا.





كما قدم زنط فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" الشكر لأطباء مستشفيات العزل والحجر الصحى " الجيش الأبيض" على الجهود الكبيرة التى يقوموا بها لعلاج المصابين بفيروس كورونا.





وطالب عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان من الحكومة بتخفيف حظر التجول بشكل تدريجى على المواطنين ، بضمانات معينة مع زيادة نشر الوعى بين المواطنين فى اتخاذ كافة الإجراءات الإحتياطية للحفاظ على صحتهم.





كما أوضح أن أزمة فيروس كورونا تؤدى لتداعيات إقتصادية سلبية، خاصه فى ظل إغلاق مصانع ومنشات وتوقف خدمات الشهر العقارى والمرور وخدمات المواطنين، الأمر الذى يتسبب فى قلة الإيرادات، ما يؤثر على إقتصاد البلد.