سر الـ 40 يوما.. بشرى سارة من نقيب التمريض إلى المفصولين والمقالين

قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، إن هناك ممرضين بمستشفيات العزل لم يذهبوا لمنازلهم منذ 40 يوما، مؤكدة أنهم مؤمنون بدورهم، فضلا على أن هناك قائمة انتظار من الممرضين يرغبون في التطوع للعمل بمستشفيات العزل.

وتابعت الدكتورة كوثر محمود، خلال حوارها في برنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، انها تنتقد الصورة الذهنية التي تقدمها بعض الأعمال الفنية عن التمريض، معقبة: "ارحمونا"، مضيفة أن هناك 220 ألف مشروع شهيد من الممرضين في مواجهة أزمة كورونا، معلقة: "التمريض المصري مبدع".





وأوضحت أنها قدمت مقترحا للاستفادة من الممرضين المفصولين أو المقالين لأي ظرف، كسفرهم للخارج، أو لظروف اجتماعة حالت دون عودتهم للعمل، بشرط ألا يكون لهم أي قضية مخلة بالشرف والمهنة، معقبة: "في بريق أمل أنهم يرجعوا".





واشارت الى ان هناك الكثير من الشباب والشابات المتطوعين الذين يريدون مشاركة الطاقم الطبي لمواجهة أزمة كورونا، وان قوائم الانتظار مليئة بالمتطوعين.





وأكدت على ان طاقم التمريض يمثل شريحة كبيرة من الشعب، ويجب احترامها وتقديرها وعدم حصرهم في صورة واحدة.