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سباق الحضارات..أمين الأعلى للآثار: مصر توصلت إلى سر التحنيط

الإثنين 04/مايو/2020 - 11:39 ص
اكتشاف توابيت خشبية
اكتشاف توابيت خشبية في سقارة
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فرح علاء الخولي

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن البعض يعتقد أن سر التحنيط لم يعرف بعد، منوها بأنه تم كشف ورشة التحنيط في الكشف الأثري الجديد الخاص بحجرة الدفن وبها 4 توابيت خشبية بسقارة.

 

وتابع مصطفى وزيري، خلال حواره عبر "سكايب" في برنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة  "إكسترا نيوز"، أن هناك مقبرة بوادي الملوك اكتشفت في 10 فبراير 2006، والتي أوضحت جانب كبير من أسرار علم التحنيط، حيث تبين أن القرفة وأنواع من الزيوت والأصماغ كانت تستخدم في عملية التحنيط.


ونوه وزيري: بأنه عثر في بعض الأواني بالكشف الآثري الأخير على مواد متبقية داخلها، وبعد تحليلها تبين أنها لزيت الزيتون، وشجر العرر والتي استخدمها المصري القديم في التحنيط، مؤكدا أن 100% من أسرار التحنيط تم التوصل اليه بعد الكشف الأثري الأخير، والذي أوضح ما تبقى من أسرار التحنيط .


ولفت إلى أن حجرة الدفن المكتشفة حديثا وجدت بأحد هذه الآبار الذى يقع على عمق 30م وكانت مجاورة لخمس حجرات دفن أخرى تم الكشف عنهم فى عام 2018.

 

وقد كشفت بعثة جامعة توبنجن الألمانية برئاسة الدكتور رمضان بدرى حسين أثناء استئناف أعمال الحفائر الخاصة بها بورشة التحنيط والآبار الملحقة بها من الأسرة السادسة والعشرين (664- 525 ق.م)، بمنطقة آثار سقارة عن حجرة دفن جديدة، كما استطاعت كشف النقاب عن النتائج الأولية للدراسات والتحاليل الكيميائية لزيوت ومواد التحنيط المكتشفة بالورشة.

 

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