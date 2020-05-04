الطفلة مكة.. نجاح ثاني ولادة قيصرية داخل مستشفى العزل الصحي بكفر الزيات.. صور

شهد مستشفى العزل الصحي بكفر الزيات بمحافظة الغربية فى الساعات الأولى فى الصباح الإثنين، الانتهاء من إجراء عملية ثاني ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد بنجاح كبير بأيدي أعضاء الفريق الطبى بالمستشفى.





وقال الدكتور محمد عطية أخصائي النساء، إن ثانى عملية ولادة قيصرية تمت بنجاح وحالة الأم مستقرة خلال الفترة المقبلة.







ومن جانبه قال الدكتور مصطفى عادل طبيب الأطفال أن حالة المولودة مستقرة وتم وضعها بالحضانة حفاظ على حالتها الصحية وقد تم تسميتها "مكة".





كما أوضح أن العملية تمت تحت إشراف طاقم طبي على أعلى مستوى داخل العزل الصحي، بقيادة الدكتور عبد الله العرابي مدرس مساعد تخدير وإسراء محمد مشرفة التمريض.





وكان الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية قد كرم المجموعة الأولى من أعضاء الفريق الطبي لانتهاء مدتهم وعودتهم بسلام بعد خضوعهم للفحوصات وسلبية التحاليل، وذلك فى حضور رجل الأعمال المحاسب أحمد منير عطية والدكتورة هيام أبو حمر، والدكتور هشام شيحة، والدكتور محمد جابر مدير مستشفى المنشاوي.

وصرح وكيل الصحة بأن حفل التكريم تحت رعاية الأستاذ أحمد منير رجل الأعمال تقديرا منه وحرصه على لقاء الطاقم الطبي وشكرهم على ما قاموا به من تمثيل مشرف ومتميز فى خدمة المرضى من أهلنا وذوينا فى عزل المدينة الجامعية.





وأوضح وكيل الصحة أن تكريم الفريق الطبى شمل دروع شهادات تكريم نظير جهدهم، وأنه ملزم بحقوقهم المادية كاملة.





كما أضاف الدكتور محمد جابر أنه سعيد جدا بوجوده مع أول كتيبة طبية بقيادة الدكتور محمد السويدي، الذين أثبتوا أنهم خلال 14 يوما على قدر كبير من المسئولية.