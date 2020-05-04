أمين الأعلى للآثار يستعرض جهود ترميم التماثيل والاكتشافات الأثرية

أكد الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه تم الانتهاء من أعمال تركيب كبشين من الكباش الأربعة على القواعد المخصصة لهما وجار استكمال أعمال تركيب الكبشين الآخرين فى الأماكن المخصصة لهما، بجوار مسلة الملك رمسيس الثانى والتى تم ترميمها وإقامتها بالميدان خلال الشهور الماضية.





وأوضح وزيري، خلال حواره عبر "سكايب" في برنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه سيتم تغليف جميع الكباش بصناديق من الخشب لحين افتتاح مشروع تطوير ميدان التحرير، الذى مولته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع محافظة القاهرة، ووزارة السياحة والآثار فى إطار خطة الدولة لإبراز حضارة مصر الفريدة للعالم، وسط سيناريو عرض وتصميمات جديدة لتجميل الميدان لإظهاره فى أبهى صورة ليكون مزارًا جديدًا ضمن المزارات الأثرية والسياحية فى مدينة القاهرة.





وأشار الدكتور مصطفى وزيرى، إلى جهود المجلس الأعلى للآثار في الاكتشافات الأثرية بالإضافة إلى ترميم الآثار، لافتا إلى أنه منذ 2017 نحتفل كل سنة في 18 أبريل بيوم التراث العالمى واحتفلنا في 2017 بهذه المناسبة من خلال ترميم وتشييد تمثال الملك رمسيس الثانى أمام معبد الأقصر والذى كان يشهد كسورا منذ أكثر من 1400 سنة، حيث تكسر إلى 57 قطعة أثرية من حجر الجرانيت، ومن خلال أياد مصرية خالصة تم ترميم التمثال وإسدال الستار عنه في 18 أبريل 2017، وكانت هذه هدية مصر للعالم أجمع في يوم التراث.





وذكر أنه في يوم التراث العالمى عام 2018 تم ترميم تمثال ثان، وفى يوم التراث العالمى عام 2019، تم ترميم تمثال ثالث، موضحا أن يوم التراب العالمى هذا العام اختارت مصر أن تكون هديتها للعالم من خلال كشف أثرى جديد.