قومي المرأة: نرحب بدعوة "العليا للأخوة الإنسانية" للصلاة والدعاء لرفع الوباء

يعلن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه عن ترحيبه وتلبيته للدعوة التى اطلقتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للصلاة والدعاء وفعل الخير من أجل أن يرفع الله جائحة كورونا عن البشرية وذلك يوم الخميس 14 مايو الجاري .





وأثنت الدكتورة مايا مرسي، في بيان، الاثنين، على الدعوة النبيلة التى أطلقتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للصلاة من أجل الانسانية، مشيرة أن المحنة التى تواجهها البشرية في الوقت الراهن هى فرصة مناسبة للتكاتف والاتحاد جميعًا يدًا بيد من أجل عبور هذه الأزمة بسلام ، مشيرة أن ما يمر به العالم حاليًا هي ظروف استثنائية وامتحان عظيم من الله ، وهي أيضًا دعوة للبشر من جميع الاديان على وجه الكرة الارضية للجوء الى الله عز وجل والتضرع والدعاء له من أجل ان يرفع عنا هذا البلاء الذى كان له أبلغ الأثر علينا وعلى جميع جوانب الحياة ، مؤكدة أن رحمة الله وسعت كل شئ .





ودعت الدكتورة مايا مرسي جميع الافراد حول العالم لتلبية الدعوة والمشاركة يوم الخميس 14 مايو في الصلاة والتضرع إلى الله بقلوب صابرة وخاشعة واثقة من الإجابة في أن ينجي الله البشرية ويعفو عنا وعن الجميع شر هذا البلاء، وان يحفظ أحبتنا في كل مكان ، وان يلهم علماءنا واطباءنا بسبل العلاج ، فانه ما خلق الله من داء الا وخلق له الدواء .



