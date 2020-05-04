AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

قومي المرأة: نرحب بدعوة "العليا للأخوة الإنسانية" للصلاة والدعاء لرفع الوباء

الإثنين 04/مايو/2020 - 12:59 م
صدى البلد
Advertisements
أمل مجدى
يعلن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه عن ترحيبه وتلبيته للدعوة  التى اطلقتها اللجنة العليا  للأخوة الإنسانية للصلاة والدعاء  وفعل الخير من أجل أن يرفع الله جائحة كورونا عن البشرية   وذلك يوم الخميس 14 مايو الجاري . 

وأثنت الدكتورة مايا مرسي، في بيان، الاثنين، على الدعوة النبيلة التى أطلقتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للصلاة من أجل الانسانية، مشيرة أن المحنة التى تواجهها البشرية في الوقت الراهن هى  فرصة  مناسبة  للتكاتف والاتحاد جميعًا  يدًا بيد من أجل عبور هذه الأزمة بسلام  ، مشيرة أن ما يمر به العالم حاليًا هي ظروف استثنائية وامتحان عظيم من الله ،  وهي أيضًا دعوة  للبشر  من جميع الاديان على وجه الكرة الارضية  للجوء الى الله  عز وجل  والتضرع والدعاء له من أجل ان يرفع عنا هذا البلاء  الذى كان له أبلغ الأثر علينا وعلى جميع جوانب الحياة ، مؤكدة أن رحمة الله وسعت كل شئ .

ودعت الدكتورة مايا مرسي جميع الافراد حول العالم لتلبية الدعوة والمشاركة  يوم الخميس 14 مايو في الصلاة  والتضرع إلى الله  بقلوب صابرة وخاشعة واثقة  من الإجابة في أن ينجي الله البشرية ويعفو عنا وعن الجميع شر هذا البلاء، وان يحفظ أحبتنا في كل مكان ،  وان يلهم علماءنا واطباءنا بسبل العلاج ، فانه ما خلق الله  من داء الا وخلق له الدواء  .

كما أثنت الدكتورة مايا مرسي علي استجابة فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف، والبابا فرنسيس بابا الكنيسة  الكاثوليكية للدعوة التى اطلقتها اللجنة العليا للأخوة الانسانية للصلاة والدعاه من أجل الانسانية يوم 14 مايو الجاري
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شيخ الأزهر يرحب بمقترح تخصيص يوم للصلاة والدعاء لرفع وباء كورونا

شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان يشاركان في الصلاة من أجل الإنسانية يوم 14 مايو

سعد الحريري يعلن مشاركته مع الأزهر في مبادرة الصلاة من أجل الإنسانية

أبو مازن يدعو الفلسطينيين للمشاركة في دعوة اللجنة العليا للأخوة «الصلاة من أجل الإنسانية»

أضم صوتي لصوت "الطيب وفرنسيس".. سعد الحريري يعلن دعمه لمبادرة الدعاء والصلاة من أجل الإنسانية

بعد دعوة "العليا للأخوة الإنسانية" للصلاة لرفع وباء كورونا.. إشادة عالمية وترحيب واسع بالمشاركة

ترشيحاتنا

تفاصيل مثيرة في قضية مقتل مصري بالكويت أول أيام رمضان.. المتهم: دافعت عن شرفي

مسئول ألماني يحذر من عشرات الفيروسات المماثلة لكورونا قريبا

فيديوجراف.. زواج أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

قصة انفصال محمود كهربا عن شقيقة نجمة مسرح مصر .. تفاصيل

الناس كلت وشي .. وفاء عامر لشقيقتها: منك لله .. وآيتن ترد

لاعب الأهلي: مارتن يول قال لي لو عندي بنت هجوزهالك واستبعدني لآخر الموسم.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لص ينهال بالضرب على مسنة لسرقة علبة بيتزا.. وكاميرا مراقبة توثق الحادث

يعزز صحة القلب ويقوي المناعة.. فوائد تناول حليب جوز الهند

حكاية أكلة.. الكوسة تتغير من تاجر يسعى للرزق إلى رمز للمحسوبية