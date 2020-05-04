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حوادث

سقوط طفل أثناء لهوه بـ الطائرة الورقية من الطابق الخامس بمنزله بزفتى

الإثنين 04/مايو/2020 - 12:45 م
صدى البلد
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أحمد على

أصيب طفل فى نهاية العقد الأول من عمره بكسور وكدمات وسحجات ونزيف بالمخ لسقوطه من الطابق الخامس أثناء لهوه بواسطة "الطائرة الورقية " بشكل مفاجئ.


وتم نقله بسيارة إسعاف إلى طوارئ مستشفى زفتى العام لإسعافه.


كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط طفل من الطابق الخامس بمركز زفتى "جهاد س ال" عمره 9 سنوات مما تسبب فى إصابته بكسور في الجسد بأكمله واشتباه بنزيف في المخ حال لهوه باللعب أعلى سطح المنزل بالطائرة الورقية.


كما خصصت سيارة إسعاف وتم نقل الطفل إلى مستشفى زفتى العام في حالة حرجة وقامت المستشفى بتحويلة إلى مستشفى جامعة طنطا.


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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