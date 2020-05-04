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برلمان

برلمانى: مسلسل الاختيار فضح جماعة الإخوان الإرهابية عالميا

الإثنين 04/مايو/2020 - 12:32 م
مسلسل الاختيار
مسلسل الاختيار
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فريدة محمد
أكد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو هيئة مكتب مستقبل وطن بالعاصمة أن الإشادات الواسعة محليا وعربيا وعالميا بمسلسل "الاختيار" يوميا الذى يستمر فى حلقاته فى توجيه رسالة رعب لكل العناصر الإرهابية والموالين لهم من جماعة الإخوان الإرهابية، والذى يجسد قصة حياة أحد رجال الصاعقة الذين استشهدوا لرفعة الوطن، وهو العقيد أركان حرب "أحمد صابر منسى"، قائد الكتيبة 103 صاعقة يؤكد أن هذا المسلسل حقق نجاحا كبيرا وغير مسبوق وأصبح أيقونة الدراما المصرية والعربية.

ووجه " مسعود " فى بيان له أصدره اليوم تحية قلبية لجميع صناع هذا المسلسل بصفة عامة وللمنتج الوطني القدير تامر مرسى بصفة خاصة مؤكدا أن هذا المسلسل ضرب جماعة الإخوان الإرهابية فى مقتل وكتب شهادة وفاة لهذه الجماعة المارقة.

وقال النائب أمين مسعود إن هذا المسلسل رصد الواقع والتاريخ الأسود والدموى لجماعة الإخوان الإرهابية وأكد للعالم كله التعاون الحقيقي بين والشعب المصرى العظيم والقوات المسلحة الباسلة فى النضال المشترك بينهما ضد الطغيان والإرهاب المتستر بالدين فى عمل فنى رفيع المستوى ويعتبر واحدا من أهم وأروع الأعمال الإبداعية.

وطالب الحكومة بصفة عامة ومن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى تدريس مثل هذه الأعمال الفنية رفيعة المستوى فى قصص لتلاميذ المراحل التعليمية قبل التعليم الجامعى حتى يتعرف جميع أبنائنا على مثل هذه البطولات الرائعة لصقور وبواسل قواتنا المسلحة.
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