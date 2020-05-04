رئيس مصنع abd: بدء الإنتاج المحلي للأجهزة الطبية بـ العربية للتصنيع

قال المهندس محسن عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة مصنع abd التابع للهيئة العربية للتصنيع، إن في الظروف الحالية كان لابد من أن يكون للهيئة العربية للتصنيع دور فى الإنتاج المحلي للأجهزة الطبية بوحدات الهيئة .





وأضاف المهندس محسن عبد الرحمن خلال حواره لـ برنامج "صباح الخير يامصر" الذي يذاع على القناة الأولى، أن الهيئة بدأت في تصنيع كبائن التعقيم للأفراد.





وأشار رئيس مجلس إدارة مصنع abd التابع للهيئة العربية للتصنيع، إلي أن العمل على كبائن التعقيم قائم على ثلاث محاور ، وهي: استراتيجية عمل الكبينة، ونوع سائل التعقيم المستخدم، ومدة التعقيم، وفقا لتعليمات وزارة الصحة.





وأكد المهندس محسن عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة مصنع abd التابع للهيئة العربية للتصنيع أن السائل التعقيمي المستخدم آمن ، بحيث لايؤثر علي الجيوب الأنفية أو الجلد .





وتابع: أن وحدات العزل الصحي مجهزة على أعلي مستوى، ومزودة بالكاميرات حتي يمكن المريض من التواصل مع ذويه.











