وكيل عربية البرلمان: أردوغان فقد أعصابه باعتقال الشرطة معارضيه لتوزيعهم كمامات كورونا

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن النظام التركي الإرهابي ممثلا في سلطان الدم والإرهاب رجب طيب أرودغان، فقد أعصابه وأصيب بالهوس والجنون بعد قيام الشرطة التركية التابعة له بالقبض على بعض أعضاء حزب «المستقبل» التركي المعارض، الذي يتزعمه أحمد داود أوغلو، ممن كانوا يوزعون الكمامات على المواطنين الأتراك بمقاطعة أهلات التابعة لمدينة بيتليس لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وقال " أباظة " في بيان، الاثنين، إن رجب طيب أرودغان أصابه الفزع والرعب من جميع معارضيه داخل تركيا بعد فشله في إدارة أمور الدولة التركية وعدم سيطرته على مواجهة فيروس كورونا، إضافة إلى الاوضاع الاقتصادية المتردية داخل تركيا، مؤكدًا ازدياد واتساع المعاضة التركية ضد السياسات الفاشلة للنظام التركي.





تجدر الإشارة إلى أن شرطة رجب طيب اردوغان كانت قد قامت باعتقال بعض أعضاء مجلس المحافظة، وقال رئيس محافظة بيتليس لحزب المستقبل فيصل باباهان إنه تم اعتقال 5 من أعضاء حزب المستقبل بداعي منع بيع الكمامات.



