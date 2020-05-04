وكيل نقل البرلمان يشيد بنجاح قطاع الاعمال فى حل مشكلات الشركات العائدة من الخصخصة

وجه النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب التحية والتقدير للدكتور هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام بعد نجاح وزارة قطاع الأعمال العام في تحريك العديد من الملفات المتعلقة بعدد من الشركات العائدة من الخصخصة.





ونجحت الوزارة في إنهاء مشكلة شركة المراجل البخارية نهائيا وتم عرض مقترح التسوية الخاص بكل من شركتي "النيل لحليج الأقطان ـ طنطا للكتان والزيوت" على اللجنة الوزارية لتسوية منازعات الاستثمار فيما قطعت شوطا كبيرا فى حل مشكلة شركة عمر افندى بعد تسوية مديونية الشركة لدى مؤسسة التمويل الدولية البالغة نحو 35 مليون دولار.





وأشاد " زين الدين " فى بيان له اصدره اليوم بمواصلة وزارة قطاع الاعمال العام سعيها لحل مشكلات شركات طنطا للكتان وسيمو للورق والنيل لحليج الاقطان.





وكان الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام قد كشف فى تصريحات له عن انه جار التعامل مع ملفات الشركات العائدة من الخصخصة، وتحريك تلك الملفات فى لجنة فض المنازعات خاصة شركة النيل لحليج الأقطان، أما شركة طنطا للكتان قدمنا عرضا للمستثمر السعودى عبد الإله كعكى المالك السابق ونتفاوض معه، ونأمل حلها بعد حل مشكلة شركة المراجل البخارية.





وفيما يتعلق بشركة عمر أفندى، أشار الوزير، إننا حلينا مشكلتها مع مؤسسة التمويل الدولية، وقدمنا عرضا للمالك السابق جميل القنيبط للتسوية معه لإنهاء الموضوع، وهناك تنسيق كبير مع السفارة السعودية بالقاهرة فى هذا الشأن.





كما كشف المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أنه تم الانتهاء من تسوية النزاع حول شركة المراجل البخارية بشكل نهائى بعد نحو 18 سنة من النزاع ، حيث أن الموضوع انتهى ، وتم الحصول على الأرض والتسوية مع بنك فيصل، وشركة الخلود، من خلال توقيع التسوية النهائية التى وافق عليها جميع الأطراف.





وحول شركة سيمو "الشرق الأوسط للورق" أكد عماد الدين مصطفى أن الشركة ما تزال محل نزاع قضائى لتقديم 5 أو 6 جهات طعون على حكم عودتها للدولة، بما فيها المالك السابق الدكتور أحمد ضياء الدين، لافتا أن المفاوضات جارية بين كل الأطراف سعيا للتوصيل لحل للمشكلة القائمة خاصة أن الشركة القابضة تتحمل كافة أعباء الشركة ودفع رواتب وأجور العاملين رغم امتلاكها فقط نحو 14% من قيمة الشركة.





وكانت شركة سيمو تعمل قبل توقفها فى صناعة الكرتون الدوبلكس - كرتون ألمانيلا - الكرتون الرمادي السميك - تحويل وتصنيع الورق - الكرتون بأنواعه - صوانى بيض.