30496 طالبا وطالبة يؤدون الاختبار الإلكتروني فى مادة الأحياء بالبحيرة

يؤدى طلاب الصف الأول الثانوي اليوم الاثنين، ثالث امتحانات نهاية الفصل الدراسي إليكترونيًا في مادة الأحياء لمدة ساعة ونصف خلال الفترة من الثانية عشر ظهرًا وحتى الواحدة والنصف.





وأكد الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة على انعقاد غرفة عمليات مركزية بمديرية التربية والتعليم وغرف فرعية بجميع الإدارات التعليمية مع الإعلان عن أرقام تليفونات الغرف ومسئولى التطوير والمعنيين للتدخل الفورى وحل أي مشكلة قد تطرأ وتوجيه الطلاب.





حيث يقومون بأداء الاختيار الإلكتروني من المنازل بعد أن تم تسليمهم جهاز التابلت وشريحة الاتصال الخاصة به.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن الطلاب سيقومون بآداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة، حيث يبلغ عدد الطلاب ٣٠٤٩٦ طالبا وطالبة منهم ٢٥٦٧٨ انتظام و٤٨١٨ خدمات.





وأشار سعد إلى الإعلان عن جداول إمتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي (مايو ٢٠٢٠) والفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار في كل محافظة على الصفحة الرسمية للمديرية.



