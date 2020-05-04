محافظ أسيوط: استمرار حملات إزالة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على اتخاذ جدميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإحالتهم للنيابة العسكرية عقب تحرير محاضر "جنح طوارئ" مشيرًا إلى استمرار حملات إزالة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمراكز وقرى ونجوع المحافظة طبقًا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء وذلك لقطع الطريق أمام المستغلين للظروف التي تمر بها البلاد والتركيز في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".





وأوضح المحافظ، أن المهندس محمد عبدالجليل النجار السكرتير العام للمحافظة قد ترأس حملة مكبرة لإزالة المخالفات بقرى مركز البداري، وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تشنها المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة ومخالفات البناء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.





كان المهندس محمد عبدالجليل النجار السكرتير العام للمحافظة قد ترأس حملة استهدفت إزالة المخالفات والتعديات بمركز البداري بمشاركة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ونواب ومساعدي رئيس المركز ورؤساء الوحدات المحلية والقروية ومسئولي أملاك الدولة والجمعيات الزراعية والإشغالات والحملة الميكانيكية وقوات الأمن للتصدي بكل قوة وحسم للبناء العشوائي لتنفيذ قرارات إزالة لـ 12 حالة مخالفة والصادر لبعض التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة حيث تم استرداد ٥٤٩٠ متر أملاك دولة مباني و١٣فدان أملاك دولة زراعة واستئناف السير في اجراءات تقنين لمساحة ٩ أفدنة و١٢ قيراطا لـ 5 حالات كما تم تنفيذ عدد ٨ حالات زراعة.



